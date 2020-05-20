Allenamento da 7 minuti per tutta la famiglia

Vista la quantità di tempo che trascorrono in casa in questo periodo, probabilmente davanti agli schermi, è importante che i bambini abbiano la possibilità di allungare i muscoli, muoversi e giocare. Ecco un allenamento per tutta la famiglia che potrai provare con i tuoi bambini per mantenerne alti i livelli di energia.



Dopo ore di studio o relax davanti allo schermo, i bambini hanno bisogno di muoversi e nessuno meglio di loro sa come divertirsi. Allora coinvolgili nel tuo allenamento e muoviti insieme a loro!