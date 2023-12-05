Sette semplici passaggi per pulire il tappetino da yoga

Sette rapidi passaggi per pulire il tappetino da yoga
Cura dei prodotti
Per pulire correttamente il tuo tappetino da yoga, ti bastano pochi minuti e dei prodotti per la pulizia che probabilmente hai già in casa.
Forniture
- Sapone per piatti delicato
- Acqua calda
Strumenti
- Flacone spray (facoltativo)
- Panno per pulizia
Sai qual è primo ingrediente di una sessione di yoga rigenerante? Un tappetino ben pulito. Per pulire il tuo tappetino da yoga Nike ti bastano pochi minuti e ingredienti che probabilmente hai già in casa. Prenderti cura di questo accessorio ti aiuterà a farlo durare di più e a prevenire l'accumulo di sporcizia.
Dopo il prossimo Savasana, pulisci per bene il tuo tappetino per mantenerlo come nuovo più a lungo.
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Come pulire il tappetino da yoga
1.Controlla le istruzioni di lavaggio
Quando acquisti o ricevi un nuovo tappetino da yoga, controlla l'etichetta con le istruzioni di lavaggio per identificare le modalità di pulizia più adatte al tuo tappetino. I modelli in gomma, per esempio, non vanno messi in lavatrice, ed è sconsigliato l'utilizzo di sostanze chimiche aggressive come candeggina e alcol.
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2.Usa acqua calda e detersivo per piatti delicato
Crea una miscela detergente aggiungendo dalle due alle quattro gocce di sapone per piatti delicato a un po' di acqua calda all'interno di una bacinella o di un flacone spray. Il sapone per piatti delicato agirà sugli olii naturali e sulla sporcizia senza rovinare il tappetino da yoga come potrebbero fare l'alcol, la candeggina o persino l'aceto.
3.Pulisci il tappetino con una soluzione detergente
A prescindere dal recipiente usato per la pulizia, cerca di non bagnare eccessivamente il tappetino da yoga, che potrebbe assorbire troppa acqua e diventare terreno fertile per la proliferazione delle muffe. Basta usare un po' di soluzione detergente, senza esagerare.
4.Strofina con un panno morbido
Pulisci tutto il tappetino con movimenti circolari utilizzando un panno morbido. Concentrati sui punti su cui appoggi più frequentemente le mani e i piedi. Assicurati di passare il panno su entrambi i lati, in modo tale che il tappetino rimanga pulito anche dopo che lo avrai arrotolato.
5.Rimuovi i residui di sapone
Sciacqua il panno che hai usato per pulire il tappetino e passalo di nuovo sulla superficie per rimuovere i residui di sapone che potrebbero rendere il tappetino appiccicoso o scivoloso.
6.Stendi il tappetino ad asciugare
Prima di arrotolare il tappetino, lascialo asciugare completamente in un luogo ben ventilato. Puoi stenderlo all'aria aperta, purché non rimanga esposto alla luce diretta del sole.
7.Riponi il tappetino nel modo appropriato
Innanzitutto, assicurati che il tappetino sia completamente asciutto. Poi, ricordati di arrotolarlo con il lato che poggia sul pavimento rivolto verso l'interno. In questo modo, il tappetino rimarrà piatto la prossima volta che lo srotolerai. Riponilo lontano dalla luce solare diretta e non esporlo mai a temperature superiori ai 50 °C.
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Domande frequenti
Con che frequenza va lavato il tappetino da yoga?
Per mantenere il tappetino in condizioni ottimali, dovresti lavarlo a ogni utilizzo, specialmente dopo workout intensi come gli allenamenti HIIT e le sessioni di hot yoga.
Qual è la soluzione detergente migliore per il tappetino da yoga?
Per pulire il tuo tappetino da yoga, usa acqua calda e qualche goccia di sapone per piatti delicato. Nel tempo, altri prodotti come candeggina e alcol potrebbero rovinare il tappetino.
Posso lavare il tappetino da yoga in lavatrice?
Non lavare il tuo tappetino da yoga Nike in lavatrice e non lo immergere in acqua. Miscela acqua calda e sapone per piatti delicato in una bacinella o in un flacone spray e pulisci il tappetino strofinandolo delicatamente con un panno morbido.
Come posso pulire il tappetino da yoga quando non sono in casa?
Se vuoi pulire il tuo tappetino in modo rapido al termine di una sessione, porta nella borsa da palestra un flacone spray da viaggio riempito con acqua e qualche goccia di sapone per piatti delicato. Spruzza un po' di soluzione detergente sul tappetino e pulisci passando rapidamente l'asciugamano. Ricordati di srotolare il tappetino quando arrivi a casa per permettergli di asciugarsi completamente.
Testo a cura di Jessica Murri