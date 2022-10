Benefici principali degli esercizi alla fune

Sei in piedi di fronte a una comune corda. Ora cosa fai?

La prima cosa da fare è stendere le braccia verso l'alto il più possibile per stabilire la presa. Poi salta, in modo da avvicinare anche le gambe, ha spiegato Caroline Grainger, C.P.T. di FitnessTrainer.

"Una volta che le gambe si sono staccate da terra, dovrai usare i piedi e i polpacci per mantenere la presa sulla corda, mentre stendi nuovamente le braccia ancora più in su e allunghi il corpo verso l'alto spostando le mani", ha detto. "Le corde con nodi sono ideali per i principianti, poiché forniscono un maggior supporto ai piedi. Inoltre, utilizza le precauzioni di sicurezza, come un pavimento imbottito sotto alla corda".

Eventuali scivolamenti verso il basso non sono dovuti alla presa debole, ma al posizionamento del piede e alla perdita di forza nelle gambe, ha affermato Holland. Quindi si consiglia di provare diverse prese dei piedi, dette anche bloccaggi dei piedi. In questo modo puoi raggiungere una maggiore stabilità, soprattutto quando stacchi le mani per procedere verso l'alto, concedi una pausa alle braccia e ti freni per non scivolare verso il basso.

La presa più semplice è costituita da un avvolgimento e un bloccaggio base, è chiamata anche J-hook e viene spesso utilizzata nel CrossFit. Con la corda lungo il centro del corpo, e le ginocchia piegate puntando in alto, scendi con il piede dominante mentre premi sull'estremità libera con l'altro piede. Avrai così la corda tra i piedi, che scende sul piede non dominante: per una maggiore sicurezza, puoi appoggiarlo sopra a quello dominante per "bloccare" la corda in quella posizione.

Una volta presa confidenza con il movimento dell'arrampicata sulla corda, puoi sperimentare altre varianti di bloccaggio dei piedi per vedere cosa è più comodo ed efficiente per te. Se volessi allenare solo le braccia, non utilizzare piedi e gambe, ma sappi che in questo modo il livello diventa più avanzato.

L'arrampicata sulla corda può essere più faticosa rispetto all'utilizzo di altri accessori fitness, ma vale la pena provarla, perché garantisce un allenamento divertente, che coinvolge tutto il corpo e contribuisce a migliorare la fiducia in sé.

Testi a cura di Elizabeth Millard