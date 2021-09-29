Guida agli shorts con compression fit per runner

Decidere se indossare shorts a compressione durante la corsa dipende dalle preferenze personali.Ma è difficile non tenere conto dei potenziali vantaggi.

Pro

Migliore circolazione e gonfiore ridotto

Aerodinamica potenziata

Sostegno per le articolazioni e impatto ridotto

Maggiore termoregolazione

Molti atleti ritengono che indossare shorts a compressione dopo una corsa aiuta a ridurre l'infiammazione e il gonfiore, aumentando il flusso linfatico.Il gonfiore è normale dopo una corsa e rallenta il recupero.

Se sei un runner che vuole ridurre il suo tempo di frazioni di secondo, qualsiasi vantaggio che puoi ottenere fa al caso tuo.Avere maggiore aerodinamica e ridurre la resistenza degli indumenti può aumentare la velocità, anche se di poco.

La corsa è uno sport ad alto impatto.I piedi toccano il terreno a ogni passo, creando una grande tensione su muscoli e articolazioni.Questa forza ha un effetto oscillatorio, che provoca vibrazioni nei tessuti molli, danni e affaticamento muscolare.L'oscillazione muscolare può provocare lesioni.Gli shorts a compressione possono ridurre l'oscillazione muscolare e offrire maggiore sostegno alle articolazioni.

Contro

Fastidio dovuto alla vestibilità aderente

I vantaggi sulle prestazioni sono marginali

Non tutti gli shorts a compressione sono uguali

D'altro canto, non tutti sono fautori degli shorts a compressione nella corsa.Mentre la maggior parte degli atleti può adattarsi alla vestibilità aderente nel tempo, alcuni runner semplicemente non si sentono al meglio quando l'abbigliamento è troppo attillato.Se fai parte di una di queste categorie, potresti sentirti più a tuo agio indossando degli shorts con una vestibilità più ampia.

Sebbene i vantaggi sopra elencati siano interessanti, l'uso di shorts a compressione probabilmente non determinerà la vittoria o la sconfitta in una gara.

Infine, la qualità degli shorts è importante.Assicurati di trovarne un paio che ti offra il comfort e il sostegno di cui hai bisogno, oltre a essere traspirante.