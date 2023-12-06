Come eliminare le macchie dalle maglie bianche
Cura dei prodotti
Segui questi semplici consigli per far sparire le macchie da qualsiasi t-shirt bianca.
Forniture
- Acqua ossigenata al 3% (o aceto bianco)
- Detersivo liquido per piatti (o sapone di Castiglia)
- Bicarbonato di sodio
Strumenti
- Carta assorbente
- Spazzolino da denti o panno pulito
- Ciotolina
- Flacone spray vuoto pulito
- Un imbuto (facoltativo)
Mantenere impeccabile una maglia bianca può essere difficile. È inevitabile: nel corso della giornata, le t-shirt bianche rischiano di sporcarsi. Può trattarsi di un caffè rovesciato per sbaglio, di macchie di sudore o magari tracce di make-up.
Ma prima di rinunciare a smacchiare una t-shirt bianca e decidere di sostituirla, sappi che ci sono tante efficaci soluzioni per rimuovere le macchie che vale la pena provare (ed è probabile che tu abbia già molti degli ingredienti necessari, cosa da non sottovalutare).
Prima di preparare un composto per rimuovere una macchia, cerca di capire cosa l'ha provocata. Sapere se è stata causata da una sostanza oleosa è fondamentale.
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Come rimuovere le macchie oleose dalle maglie bianche
Le macchie oleose possono essere provocate da condimenti per insalate, il comune olio che usiamo in cucina, cibi unti o make-up a base di oli come alcuni tipi di mascara o rossetto, solo per fare degli esempi.
Se la macchia è provocata da olio, evita di usare l'acqua. L'olio resiste all'acqua, quindi sciacquare il capo in acqua fredda non aiuta. Il rimedio migliore per una macchia di olio è agire rapidamente prima che si fissi.
- Tampona delicatamente la macchia con carta assorbente asciutta per rimuovere l'olio in eccesso e metti subito in ammollo la maglia.
- Poi applica una piccola quantità di soluzione per rimuovere i grassi, come detersivo per i piatti, per pretrattare la macchia. Puoi anche preparare in casa uno spray antimacchia (vedi qui sotto per maggiori informazioni).
- Prima di lavare la maglia, controlla le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta e seguile scrupolosamente.
- Prima di fare asciugare la maglia, assicurati che la macchia di olio sia stata completamente rimossa. Mettendo la maglia macchiata nell'asciugatrice, la macchia potrebbe fissarsi in modo permanente.
Come rimuovere altre macchie dalle maglie bianche
Le macchie che non sono a base di oli, come quelle di caffè, tè, vino, sporco, erba o make-up a base d'acqua, si possono trattare subito con acqua fredda.
Se sai che la macchia non è causata da olio, segui il prima possibile la procedura indicata di seguito. Più aspetti, più difficile sarà rimuoverla.
- Fai scorrere acqua fredda sulla macchia per uno o due minuti. (Suggerimento: è preferibile posizionare la maglia in modo che l'acqua scorra attraverso il retro della macchia. Mettendo la maglia al rovescio e facendo scorrere l'acqua fredda dall'altro lato del tessuto la macchia si dissolve e si rimuove più facilmente, invece di penetrare all'interno.)
- Applica una soluzione smacchiante sulla macchia e strofinala sul tessuto con uno spazzolino da denti o un panno pulito. Lasciala agire per almeno 10 minuti.
- Prima di mettere il capo in lavatrice, controlla le istruzioni di lavaggio sull'etichetta e seguile scrupolosamente.
- Se la macchia persiste, ripeti i passaggi precedenti secondo necessità prima di mettere la maglia nell'asciugatrice. Il calore dell'asciugatrice potrebbe fissare ulteriormente la macchia sul tessuto.
Come creare una miscela smacchiante fai-da-te in un flacone spray
È comodo avere a disposizione uno smacchiatore acquistato in negozio, ma se desideri prepararne uno con prodotti reperibili in casa, bastano due soli ingredienti per creare una soluzione smacchiante fai-da-te.
Mescola in una ciotolina due parti di acqua ossigenata (al 3%) con una parte di detersivo liquido per piatti, a seconda della quantità di soluzione che desideri ottenere. Ad esempio, se usi due cucchiai di acqua ossigenata, aggiungi un cucchiaio di detersivo per piatti. Per un flacone spray di formato standard per uso domestico, prova a usare circa 160 ml di acqua ossigenata e 80 ml circa di detersivo per piatti.
Versa con cura la soluzione nel flacone spray (se possibile, usa un imbuto per evitare che fuoriesca).
Suggerimento: se non hai a portata di mano l'acqua ossigenata, sostituiscila con aceto bianco. E, se hai bisogno di sostituire il detersivo liquido per piatti, va bene anche il sapone di Castiglia.
Come trattare macchie più vecchie, già fissate, sulle maglie bianche
Una volta ottenuta una soluzione miscelata e pronta all'uso, esistono vari modi per facilitare la rimozione di vecchie macchie fastidiose e leggermente sbiadite, comprese quelle giallognole in corrispondenza delle ascelle su una t-shirt bianca.
Per prima cosa, spruzza direttamente la soluzione sulla macchia e lasciala agire per almeno un'ora prima di procedere a un ciclo di lavaggio.
Se la macchia è a base di olio e richiede un po' più di impegno, procurati un po' di bicarbonato di sodio e prepara una pasta. Ecco come:
- Versa un po' della tua soluzione smacchiante in una ciotola.
- Distribuiscici sopra il bicarbonato e mescola fino a ottenere un impasto (continua ad aggiungere bicarbonato di sodio mentre mescoli per assicurarti di ottenere la consistenza di una pasta).
- Immergi uno spazzolino da denti pulito nella pasta e strofinalo delicatamente sulla macchia.
- Lascia agire sulla macchia per almeno un'ora prima di mettere il capo in lavatrice.
- Come per le altre macchie ostinate, ripeti la procedura secondo necessità prima di mettere nell'asciugatrice.
Testo di Claire Tak