Come eliminare le macchie dalle maglie bianche

Mantenere impeccabile una maglia bianca può essere difficile. È inevitabile: nel corso della giornata, le t-shirt bianche rischiano di sporcarsi. Può trattarsi di un caffè rovesciato per sbaglio, di macchie di sudore o magari tracce di make-up.



Ma prima di rinunciare a smacchiare una t-shirt bianca e decidere di sostituirla, sappi che ci sono tante efficaci soluzioni per rimuovere le macchie che vale la pena provare (ed è probabile che tu abbia già molti degli ingredienti necessari, cosa da non sottovalutare).



Prima di preparare un composto per rimuovere una macchia, cerca di capire cosa l'ha provocata. Sapere se è stata causata da una sostanza oleosa è fondamentale.



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