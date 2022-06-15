L'approccio "No sudore" per prendersi cura dell'abbigliamento da allenamento sporco

Metodi semplici per prenderti cura dei tuoi capi da allenamento sporchi
Cura dei prodotti
L'abbigliamento per l'allenamento ad alte prestazioni richiede qualche attenzione in più. Segui questi semplici passaggi per mantenere pulito e fresco il tuo abbigliamento sportivo.
Quando dai il massimo nell'allenamento, puoi aspettarti di ricevere benefici immediati, come la riduzione dell'ansia e il miglioramento del sonno. Però dovresti anche prevedere di portare a casa una serie di capi da allenamento sudati e maleodoranti, che necessitano di attenzioni particolari. Questo vale soprattutto se si indossano capi realizzati in tessuti ad alte prestazioni come le fibre sintetiche traspiranti, che richiedono una particolare cura durante il lavaggio.
Ecco come mantenere l'abbigliamento da workout ancora più pulito, con alcuni suggerimenti di lavaggio.
Lavaggi regolari
Prima di tutto, se vuoi massimizzare la durata dei tuoi capi da workout, dovrai seguire una certa routine. Una cura adeguata richiede lavaggi regolari e un'attenzione particolare per gli articoli più sporchi.
Lava i reggiseni sportivi, gli shorts e i leggings dopo ogni uso, poiché la zona dell'inguine e la zona sotto il seno sono soggette a candidosi. Anche le sneakers possono ospitare batteri nocivi, quindi pulisci il rivestimento se è rimovibile e metti le calze in lavatrice. Inoltre, mentre una t-shirt in cotone può essere indossata un paio di volte se non è intrisa di sudore, i tessuti sintetici possono trasformarsi in calamite per i batteri. Iniziano a emanare odore più velocemente e dovrebbero essere lavati ogni volta dopo l'uso.
Come lavare i capi da allenamento sporchi.
1.Fai subito prendere aria ai capi intrisi di sudoreTenere i capi da allenamento infilati nello zaino o nella borsa da palestra può favorire la formazione di muffe e cattivi odori. Quando torni a casa dopo l'allenamento, appendi subito i vestiti fino a quando non sono asciutti oppure fai un carico di bucato.
2.Separa il bucatoTieni i tessuti simili nello stesso carico di bucato. Separa le t-shirt in cotone e gli asciugamani da palestra dagli shorts da allenamento sintetici o dai leggings. Questo serve a evitare che i pelucchi di cotone rimangano attaccati ai capi sportivi. Se puoi, separa anche i tessuti pesanti come il denim e qualsiasi altro capo con bottoni o cerniere. Questi materiali possono causare ulteriori abrasioni e danneggiare i tessuti delicati dei capi sportivi.
3.Rovescia i capi da allenamentoFai in modo che la lavatrice possa raggiungere le superfici dei capi maggiormente cariche di batteri rovesciando pantaloni, maglie e intimo prima di metterli in lavatrice. Questo ti aiuterà a ottimizzare l'efficacia del lavaggio, poiché i batteri che causano odori si accumulano maggiormente all'interno dei capi.
4.Esegui un pretrattamento con aceto prima del lavaggioIn caso di odori persistenti trattenuti dai vestiti anche dopo il lavaggio, prova a immergerli in una parte di aceto distillato bianco e quattro parti di acqua fredda. Lasciali immersi per 20-30 minuti per far agire la soluzione. L'acido presente nell'aceto separa oli, sporcizia e batteri dal tessuto dei capi da allenamento, così la lavatrice potrà eliminare meglio tutti gli odori sgradevoli.
5.Utilizza la giusta quantità di detersivoSe i vestiti sono molto sporchi, potresti avere la tentazione di usare più detersivo. Tuttavia, questo non renderà più puliti i tuoi capi da allenamento. Il sapone si depositerebbe nelle fibre dei capi, attirando nuovi batteri che causano odori e i tuoi vestiti emanerebbero odore più rapidamente. Per evitare questo problema, utilizza una quantità di detergente leggermente inferiore a quella che useresti con i capi normali. Ti consigliamo inoltre di utilizzare un detergente in polvere per prenderti cura degli articoli Nike Dri-FIT.
6.Per ridurre gli odori, aggiungi bicarbonato di sodio o un additivo per bucatoAggiungi da 60 a 120 grammi circa di bicarbonato di sodio al carico del bucato per aiutare a neutralizzare gli acidi che causano l'odore. Se le tue sneakers non sono lavabili, puoi anche cospargerle con un pizzico di bicarbonato per ridurre gli odori. In alternativa, è possibile acquistare un additivo per bucato specifico per i capi sportivi. Questi prodotti contengono agenti che eliminano gli odori e possono essere aggiunti nella stessa vaschetta utilizzata per il detersivo.
7.Evita l'ammorbidente e i foglietti ammorbidenti per asciugatriceL'ammorbidente lascia un residuo sui capi da allenamento che diventa una colla per i batteri che causano gli odori, soprattutto man mano che si accumula, rendendo più difficile la pulizia con acqua e detersivo. Allo stesso modo, i foglietti ammorbidenti possono impastare i tessuti, rendendo più difficile la penetrazione del detersivo nei capi. Se vuoi che i tuoi capi si mantengano morbidi sulla pelle, prova a utilizzare delle palline per asciugatrice, che ammorbidiscono delicatamente i tessuti ed evitano le pieghe.
8.Esegui un lavaggio in acqua fredda con ciclo delicatoDi sicuro non vuoi che la lavatrice agisca in modo aggressivo sui tessuti delicati ad alte prestazioni e non vuoi nemmeno esporli a temperature elevate, che potrebbero distruggere le fibre. Per mantenere efficaci più a lungo i capi sportivi, lavali in acqua fredda e seleziona il ciclo delicato.
9.Se possibile, fai asciugare all'ariaPer prolungare la durata dei capi da allenamento sintetici, utilizza l'impostazione di temperatura più bassa sull'asciugatrice, oppure asciuga i capi completamente all'aria. Il calore può peggiorare gli odori, danneggiare il tessuto, restringere o alterare la forma, creare maggiore elettricità statica e indebolire l'elasticità dei capi. Puoi anche mettere nell'asciugatrice gli abiti di cotone, ma assicurati che i tessuti ad alte prestazioni come Nike Dri-FIT non siano esposti a temperature elevate.
Domande frequenti: Come lavare l'abbigliamento sportivo
Perché il sudore lascia odore sugli abiti?
Che cosa succede quando indossi capi sudati?
È possibile mettere i capi da allenamento nell'asciugatrice?
È possibile lavare le sneakers in lavatrice?
Che cos'è lo stripping del bucato ed è efficace con l'abbigliamento da palestra?
Lo stripping del bucato è una tecnica di pulizia molto popolare che consiste nell'immersione dei capi in una miscela di borace, detersivo, bicarbonato di sodio e acqua calda o bollente per 12 ore, in modo da effettuare una pulizia accurata. Questa procedura può aiutare a pulire a fondo i capi sportivi eccessivamente sudati e rimuovere lo sporco, ma è un'operazione dispendiosa in termini di tempo e non necessaria come routine quotidiana.