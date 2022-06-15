L'approccio "No sudore" per prendersi cura dell'abbigliamento da allenamento sporco

Prima di tutto, se vuoi massimizzare la durata dei tuoi capi da workout, dovrai seguire una certa routine. Una cura adeguata richiede lavaggi regolari e un'attenzione particolare per gli articoli più sporchi.

Lava i reggiseni sportivi, gli shorts e i leggings dopo ogni uso, poiché la zona dell'inguine e la zona sotto il seno sono soggette a candidosi. Anche le sneakers possono ospitare batteri nocivi, quindi pulisci il rivestimento se è rimovibile e metti le calze in lavatrice. Inoltre, mentre una t-shirt in cotone può essere indossata un paio di volte se non è intrisa di sudore, i tessuti sintetici possono trasformarsi in calamite per i batteri. Iniziano a emanare odore più velocemente e dovrebbero essere lavati ogni volta dopo l'uso.