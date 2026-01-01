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Nike Clearance Store - Tempe

Nike Clearance Store - Tempe

Arizona Mills Mall

5000 S Arizona Mills Circle STE 240

Tempe, AZ, 85282-6420, US

Open • Closes at 9:00 p.m.
Nike Clearance Store - Tucson

Nike Clearance Store - Tucson

5325 S. Calle Santa Cruz

Tucson, AZ, 85714-3963, US

Open • Closes at 9:00 p.m.
Nike Factory Store - Chandler

Nike Factory Store - Chandler

Phoenix Premium Outlets

4976 Premium Outlets Way #800

Chandler, AZ, 85226-5518, US

Open • Closes at 9:00 p.m.
Nike Factory Store - Desert Ridge

Nike Factory Store - Desert Ridge

21001 N Tatum Blvd Ste 38-1330

Phoenix, AZ, 85050-5216, US

Open • Closes at 9:00 p.m.
Nike Factory Store - Glendale

Nike Factory Store - Glendale

Tanger Outlet Center - Westgate

6800 N 95th Ave Suite 590

Glendale, AZ, 85305-6813, US

Open • Closes at 9:00 p.m.
Nike Factory Store - Marana

Nike Factory Store - Marana

Tucson Premium Outlets

6401 W Marana Center Blvd. STE 522

Tucson, AZ, 85742-8545, US

Open • Closes at 8:00 p.m.
Nike Factory Store - Phoenix

Nike Factory Store - Phoenix

Outlets at Anthem

4250 W Anthem Way., Suite 375

Phoenix, AZ, 85086-0415, US

Open • Closes at 8:00 p.m.
Nike Factory Store - Tempe Marketplace

Nike Factory Store - Tempe Marketplace

2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253

Tempe, AZ, 85288-5181, US

Open • Closes at 9:00 p.m.