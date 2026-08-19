Warme leggings: voor work-outs in de kou
Of je nu een hardloper bent, naar de sportschool gaat of aan teamsport doet, je training stopt niet bij slecht weer. Daarom maken we onze winterleggings van isolerende stoffen die je lekker warm houden als het kouder wordt. Onze lichte en stevige weefsels beschermen je optimaal zonder zwaar aan te voelen. De nauwsluitende pasvorm stroomlijnt je look en ondersteunt je spieren voor een sneller herstel. Met onze iconische stijl en het Nike Swoosh logo weet je zeker dat je winterlegging er goed uitziet en bovendien superlekker zit.
Extra warmte voor zware omstandigheden
Als de temperatuur daalt, geven onze dikke leggings je de bescherming die je nodig hebt om te blijven trainen. Onze innovatieve Therma-FIT technologie houdt lichaamswarmte vast om je spieren warm te houden. Dat betekent dat je extra beschermd bent tegen blessures en sneller kunt herstellen na afloop van je training. De slimme fleecestof voelt zacht aan en zit supercomfortabel. Zodra je begint te bewegen, reageert de warmteregulerende technologie in de stof om je lichaam op de perfecte temperatuur te houden. Dat betekent dat je je kunt blijven focussen op het behalen van je doelen, ongeacht het weer.
Maak je dromen waar
Ga je op de fiets naar het werk? Heb je een sessie met je personal trainer in het park? Of ben je op een ijzige ochtend aan het trainen voor een marathon? Wat je plannen ook zijn, onze thermoleggings houden je warm en beschermen je. De hoge taillebanden met een voorgevormd design rollen niet om en blijven op hun plaats terwijl je beweegt. Ondertussen bedekken de squatproof stoffen je lichaam, zodat je vol zelfvertrouwen kunt stretchen, sprinten of je lunges kunt doen. En als je begint te zweten, geven de mesh panelen extra ventilatie op de plekken die het warmst worden.
Presteer op je best
Trotseer alle weersomstandigheden in professionele winterleggings die zijn ontworpen voor sporters. Bij ons vind je strakke silhouetten en flexibele materialen die aanvoelen als een tweede huid, zodat je ze gemakkelijk onder een joggingbroek of short kunt dragen. We hebben talloze stijlen om uit te kiezen, dus jouw perfecte legging zit er zeker tussen. Zo zijn er klassieke effen leggings die je makkelijk combineert, maar ook dikke leggings in eye-catching kleuren waarmee je een statement maakt op het veld. Ze zijn gemaakt van superstretchy materiaal, zodat je vrijuit kunt sprinten, springen en tackelen. Kies voor een thermobroek met handige ritszakken om je sleutels en pasjes bij de hand te houden.
Blijf koel
Omdat je jezelf tot het uiterste pusht en dus gaat zweten, vind je in ons assortiment ook winterleggings die zijn gemaakt met onze veelgeprezen Dri-FIT technologie. Deze stof voert zweet af en verspreidt het over het oppervlak van het kledingstuk, waar het snel kan verdampen. Tegelijkertijd verbetert de ademende stof de luchtcirculatie. Zo raak je overtollige warmte gemakkelijk kwijt, zodat je fris, droog en gefocust blijft.
Een betere toekomst
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meedoen? Kies dan voor een warme legging met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.