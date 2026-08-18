Joggingbroeken voor de winter: makkelijke keuze bij koud weer
Je trainingsschema stopt niet als het koud wordt. En daarom hebben we heerlijk warme joggingbroeken in ons assortiment. Of je nu buiten sport of onderweg bent naar de sportschool, een winterjoggingbroek houdt je warm tijdens de koude maanden. We maken ze van een innovatieve geborstelde stof die je natuurlijke lichaamswarmte vasthoudt tussen de vezels. Zo blijf je heerlijk warm, zonder extra volume. Het superzachte materiaal en de platte naden zijn ook nog eens heel zacht voor de huid, zodat jij je kunt concentreren op je doelen. We hebben maten voor alle leeftijden. En natuurlijk vind je onze iconische Nike Swoosh ook op de joggingbroeken voor de winter. Zo kun je ook op koude dagen voor een premium look kiezen.
Onze warme joggingbroeken zijn perfect voor je warming-up, je cooling-down en alles daartussenin. Kies op actieve dagen voor een winterse joggingbroek met taps toelopende broekspijpen die je natuurlijke bewegingen ondersteunt. Een dagje chillen is pas echt comfortabel in een winterjoggingbroek met wijde broekspijpen. En door de ruime pasvorm draag je er op echt koude dagen gemakkelijk een legging onder. Onze joggingbroeken hebben handige zakken waarin je je belangrijkste spullen direct bij de hand hebt. En door de elastische taillebanden en trekkoorden hebben de broeken altijd de perfecte pasvorm.
Duurzame materialen zijn altijd in de mode. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en de toekomst van sport te helpen beschermen. Om je bij ons aan te sluiten, kies je voor een warme joggingbroek met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.