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Joggingbroeken voor de winter

(21)
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbroek voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 39,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Herenbroek van fleece met open zoom
Nike Solo Swoosh
Herenbroek van fleece met open zoom
€ 109,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbroek voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 69,99
Nike Tech
Nike Tech Fleecebroek met kleurblokken en open zoom voor heren
+2
Nike Tech
Fleecebroek met kleurblokken en open zoom voor heren
€ 119,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized broek met open zoom voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized broek met open zoom voor heren
€ 69,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecebroek met boorden voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecebroek met boorden voor heren
€ 99,99
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece herenbroek
Jordan Flight Fleece
herenbroek
€ 89,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbroek voor meisjes
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbroek voor meisjes
€ 69,99
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
€ 79,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Broek met open zoom voor jongens
Nike Sportswear Tech Fleece
Broek met open zoom voor jongens
€ 69,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecebroek voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecebroek voor meisjes
€ 49,99
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT joggingbroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT joggingbroek voor kids
€ 44,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargobroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Club Fleece
Cargobroek voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargobroek voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Cargobroek voor kids
€ 49,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damesbroek
Jordan Brooklyn Fleece
Damesbroek
30% korting
Nike One
Nike One Therma-FIT fleecebroek met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Therma-FIT fleecebroek met halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT fitnessbroek met open zoom voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT fitnessbroek met open zoom voor heren
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Herenbroek
Jordan Brooklyn Fleece
Herenbroek
30% korting
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Realtree damesbroek met open zoom
Jordan Brooklyn Fleece
Realtree damesbroek met open zoom
30% korting
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Realtree fleecebroek voor heren
Jordan Brooklyn
Realtree fleecebroek voor heren
30% korting
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Toelopende fitnessbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT Toelopende fitnessbroek voor heren
30% korting

Joggingbroeken voor de winter: makkelijke keuze bij koud weer

Je trainingsschema stopt niet als het koud wordt. En daarom hebben we heerlijk warme joggingbroeken in ons assortiment. Of je nu buiten sport of onderweg bent naar de sportschool, een winterjoggingbroek houdt je warm tijdens de koude maanden. We maken ze van een innovatieve geborstelde stof die je natuurlijke lichaamswarmte vasthoudt tussen de vezels. Zo blijf je heerlijk warm, zonder extra volume. Het superzachte materiaal en de platte naden zijn ook nog eens heel zacht voor de huid, zodat jij je kunt concentreren op je doelen. We hebben maten voor alle leeftijden. En natuurlijk vind je onze iconische Nike Swoosh ook op de joggingbroeken voor de winter. Zo kun je ook op koude dagen voor een premium look kiezen.


Onze warme joggingbroeken zijn perfect voor je warming-up, je cooling-down en alles daartussenin. Kies op actieve dagen voor een winterse joggingbroek met taps toelopende broekspijpen die je natuurlijke bewegingen ondersteunt. Een dagje chillen is pas echt comfortabel in een winterjoggingbroek met wijde broekspijpen. En door de ruime pasvorm draag je er op echt koude dagen gemakkelijk een legging onder. Onze joggingbroeken hebben handige zakken waarin je je belangrijkste spullen direct bij de hand hebt. En door de elastische taillebanden en trekkoorden hebben de broeken altijd de perfecte pasvorm.


Duurzame materialen zijn altijd in de mode. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en de toekomst van sport te helpen beschermen. Om je bij ons aan te sluiten, kies je voor een warme joggingbroek met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.