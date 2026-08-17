Sportleggings met zakken voor je telefoon en sleutels: gun jezelf de vrijheid
Van veeleisende loopjes en zware work-outs tot trainingssessies op de vroege ochtend: onze sportleggings met zakken zijn ontworpen om je prestaties nog meer te verbeteren. Dankzij de handige opbergvakken kun je je telefoon, pasjes, sleutels en andere benodigdheden gemakkelijk bij je houden. Je kunt kiezen uit verschillende lengtes. Van knielengte of cropped voor een lichtere bedekking, tot 7/8 en lange leggings met zakken om je warm te houden.
Trainen betekent zweten. Daarom maken we onze sportleggings met zakken van ons befaamde Nike Dri-FIT materiaal. Vochtafvoerende vezels voeren zweet van je huid af zodat het snel kan verdampen, en jij koel en comfortabel blijft. Onze squat-proof weefsels en stretch in vier richtingen zorgen ervoor dat je zelfverzekerd in elke richting kunt bewegen. Ga voor sportleggings in stevig ondersteunende stijlen die een strakke, comprimerende pasvorm hebben – die helpen je spieren te beschermen, zodat je langer harder kunt (door)trainen.
Onze sportleggings met zakken bieden niet alleen een handige plek om je benodigdheden in op te bergen, maar hebben ook een doordacht ontwerp voor maximaal comfort. Diepe taillebanden met voorgevormde naden helpen om alles op zijn plaats te houden zodat de legging niet afrolt, terwijl platte naden het risico op schuurplekken bij herhaalde bewegingen verminderen. Voor ultieme zachtheid kies je Nike leggings gemaakt van ons InfinaSmooth materiaal, voor een koel gevoel tegen je huid.
Een sportlegging met (telefoon)zak voor je smartphone, sleutels en eventuele pasjes moet niet alleen doen wat ze belooft, maar moet er ook goed uitzien. Je kunt daarom kiezen uit verschillende kleurstellingen. Let ook op onze iconische Nike Swoosh voor een essentiële finishing touch. En omdat het beschermen van de planeet het allerbelangrijkste is, gebruiken we in het hele assortiment gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam garen gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten. Het maakt allemaal deel uit van het Nike Move to Zero initiatief – onze missie om afval en uitstoot tot netto nul te reduceren. Wil je ons vergezellen op deze missie? Ga dan op zoek naar leggings met het label 'Duurzame materialen'.