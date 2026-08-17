  1. Fitness en training
    2. /
  2. Kleding
    3. /
  3. Broeken en tights
    4. /
  4. Tights en leggings

Sportleggings met zakken

(18)
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
€ 69,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
+2
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
+1
Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
30% korting
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dameslegging (66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Dameslegging (66 cm)
€ 119,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
+1
Gerecyclede materialen
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
€ 109,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
+3
Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met wijde pijpen voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT legging met wijde pijpen voor meisjes
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike One
Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
€ 32,99
Nike Mavn
Nike Mavn Legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike Mavn
Legging met hoge taille voor meisjes
€ 74,99
Nike One
Nike One Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT bikershorts voor meisjes (13 cm)
€ 27,99
Nike One
Nike One Meisjeslegging met wijde pijpen en Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Nike One
Meisjeslegging met wijde pijpen en Dri-FIT
€ 44,99
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herentights
Gerecyclede materialen
Nike Pro Warm
Herentights
20% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnesstights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnesstights voor heren
30% korting

Sportleggings met zakken voor je telefoon en sleutels: gun jezelf de vrijheid

Van veeleisende loopjes en zware work-outs tot trainingssessies op de vroege ochtend: onze sportleggings met zakken zijn ontworpen om je prestaties nog meer te verbeteren. Dankzij de handige opbergvakken kun je je telefoon, pasjes, sleutels en andere benodigdheden gemakkelijk bij je houden. Je kunt kiezen uit verschillende lengtes. Van knielengte of cropped voor een lichtere bedekking, tot 7/8 en lange leggings met zakken om je warm te houden.


Trainen betekent zweten. Daarom maken we onze sportleggings met zakken van ons befaamde Nike Dri-FIT materiaal. Vochtafvoerende vezels voeren zweet van je huid af zodat het snel kan verdampen, en jij koel en comfortabel blijft. Onze squat-proof weefsels en stretch in vier richtingen zorgen ervoor dat je zelfverzekerd in elke richting kunt bewegen. Ga voor sportleggings in stevig ondersteunende stijlen die een strakke, comprimerende pasvorm hebben – die helpen je spieren te beschermen, zodat je langer harder kunt (door)trainen.


Onze sportleggings met zakken bieden niet alleen een handige plek om je benodigdheden in op te bergen, maar hebben ook een doordacht ontwerp voor maximaal comfort. Diepe taillebanden met voorgevormde naden helpen om alles op zijn plaats te houden zodat de legging niet afrolt, terwijl platte naden het risico op schuurplekken bij herhaalde bewegingen verminderen. Voor ultieme zachtheid kies je Nike leggings gemaakt van ons InfinaSmooth materiaal, voor een koel gevoel tegen je huid.


Een sportlegging met (telefoon)zak voor je smartphone, sleutels en eventuele pasjes moet niet alleen doen wat ze belooft, maar moet er ook goed uitzien. Je kunt daarom kiezen uit verschillende kleurstellingen. Let ook op onze iconische Nike Swoosh voor een essentiële finishing touch. En omdat het beschermen van de planeet het allerbelangrijkste is, gebruiken we in het hele assortiment gerecyclede materialen. Denk aan duurzaam garen gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten. Het maakt allemaal deel uit van het Nike Move to Zero initiatief – onze missie om afval en uitstoot tot netto nul te reduceren. Wil je ons vergezellen op deze missie? Ga dan op zoek naar leggings met het label 'Duurzame materialen'.