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Leggings met hoge taille

(79)
Nike Universa
Nike Universa 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Bestseller
Nike Universa
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille zonder naden aan de voorkant voor dames (13 cm)
€ 69,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
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Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
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Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 64,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Pro Seamless
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Zenvy
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
Nike Zenvy
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Lange legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 104,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8 legging met hoge taille en print zonder naad aan de voorkant voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Universa
7/8 legging met hoge taille en print zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 114,99
Nike Universa
Nike Universa Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Universa
Bikershorts met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames (20 cm)
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met wijde pijpen voor meisjes
Bestseller
Nike One
Dri-FIT legging met wijde pijpen voor meisjes
€ 34,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
Nike Zenvy
Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
€ 109,99
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
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Bestseller
Nike One Seamless Front
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dameslegging (73,5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Dameslegging (73,5 cm)
€ 129,99
Nike One
Nike One Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
€ 59,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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Nike Zenvy
7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
€ 99,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille en korset (66 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille en korset (66 cm)
€ 144,99
Nike One
Nike One Caprilegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Caprilegging met hoge taille voor dames
€ 44,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille (66 cm)
NikeSKIMS Matte
Dameslegging met hoge taille (66 cm)
€ 129,99
Nike Tempo
Nike Tempo Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Strakke hardloopshorts met hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 37,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (20 cm)
€ 64,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
€ 34,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 74,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
€ 94,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met hoge taille (8 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (13 cm)
€ 69,99
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped dameslegging met hoge taille (43 cm)
NikeSKIMS Matte
Cropped dameslegging met hoge taille (43 cm)
€ 119,99
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
€ 54,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike One
Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
€ 32,99
Nike One
Nike One Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
€ 54,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 39,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met trekkoord en hoge taille (43 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Dameslegging met trekkoord en hoge taille (43 cm)
€ 109,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
€ 49,99
Nike One
Nike One Damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Damesshorts (13 cm)
€ 34,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
Nike One
Nike One Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Nike Zenvy
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 59,99
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
Nike Pro Seamless
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 54,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
€ 34,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 64,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
€ 74,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
€ 94,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damesshorts met hoge taille (8 cm)
NikeSKIMS Matte
Damesshorts met hoge taille (8 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damesshorts (13 cm)
€ 69,99
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
NikeSKIMS Shine
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped dameslegging met hoge taille (43 cm)
NikeSKIMS Matte
Cropped dameslegging met hoge taille (43 cm)
€ 119,99
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
€ 54,99
Nike One
Nike One Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
Net binnen
Nike One
Dri-FIT legging met hoge taille voor meisjes
€ 32,99
Nike One
Nike One Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
Gerecyclede materialen
Nike One
Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
€ 54,99
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Jordan Sport Essentials
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 39,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met trekkoord en hoge taille (43 cm)
NikeSKIMS Satin Shine
Dameslegging met trekkoord en hoge taille (43 cm)
€ 109,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Bikeshorts met hoge taille voor dames (8 cm)
€ 42,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 47,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (15 cm)
€ 49,99
Nike One
Nike One Damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Damesshorts (13 cm)
€ 34,99

Leggings met hoge taille: ga voor maximale bewegingsvrijheid

Voer het tempo op in onze leggings met hoge taille. Of je nu de straat op gaat of naar de sportschool, ze geven je de extra bedekking en ondersteuning die je nodig hebt. Door de superflexibele materialen houdt niets je tegen om een stap verder te gaan. De leggings zijn speciaal gemaakt om dieper te squatten terwijl de stof niet doorschijnt. De hoge tailleband heeft een comfortabele pasvorm en voorkomt dat de legging tijdens het trainen omhoog kruipt of afzakt. We hebben ook modellen met branding op de tailleband voor een stijlvolle look. Of met de iconische Nike Swoosh op de heupen en broekspijpen. Door het ruime aanbod aan kleuren is er altijd een legging die bij je past.


Wat maakt onze leggings met hoge taille zo ideaal voor sportieve uitdagingen? De compressiestof verbetert de bloedsomloop, zodat je spieren warm en beschermd blijven. Zo herstel je sneller na het sporten en haal je het maximale uit je trainingsschema. Kies op frissere dagen voor een lange legging met hoge taille om de kou tegen te houden. Bij warm weer en intensief sporten zijn ademende cropped modellen ideaal. Als het om comfort gaat, zit je bij ons goed. Kleding met vlakke naden voorkomt irritatie tijdens lange work-outs. Kies voor extra bewegingsvrijheid en een optimale pasvorm een legging zonder naad aan de voorkant, zodat de stof niet omhoog kruipt.


Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe mee en shop een legging met hoge taille met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.