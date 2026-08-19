Leggings met hoge taille: ga voor maximale bewegingsvrijheid
Voer het tempo op in onze leggings met hoge taille. Of je nu de straat op gaat of naar de sportschool, ze geven je de extra bedekking en ondersteuning die je nodig hebt. Door de superflexibele materialen houdt niets je tegen om een stap verder te gaan. De leggings zijn speciaal gemaakt om dieper te squatten terwijl de stof niet doorschijnt. De hoge tailleband heeft een comfortabele pasvorm en voorkomt dat de legging tijdens het trainen omhoog kruipt of afzakt. We hebben ook modellen met branding op de tailleband voor een stijlvolle look. Of met de iconische Nike Swoosh op de heupen en broekspijpen. Door het ruime aanbod aan kleuren is er altijd een legging die bij je past.
Wat maakt onze leggings met hoge taille zo ideaal voor sportieve uitdagingen? De compressiestof verbetert de bloedsomloop, zodat je spieren warm en beschermd blijven. Zo herstel je sneller na het sporten en haal je het maximale uit je trainingsschema. Kies op frissere dagen voor een lange legging met hoge taille om de kou tegen te houden. Bij warm weer en intensief sporten zijn ademende cropped modellen ideaal. Als het om comfort gaat, zit je bij ons goed. Kleding met vlakke naden voorkomt irritatie tijdens lange work-outs. Kies voor extra bewegingsvrijheid en een optimale pasvorm een legging zonder naad aan de voorkant, zodat de stof niet omhoog kruipt.
Move to Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe mee en shop een legging met hoge taille met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.