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Damessneakers voor de winter: verleg je grenzen
In 1979 begonnen we met het ondersteunen van atletes door samen te werken met het International Running Committee tijdens hun campagne voor gelijkheid. Dit principe blijft voortleven in onze damessportschoenen voor de winter, waarmee we sportvrouwen helpen hun potentieel te benutten en hun doelen te bereiken − zelfs tijdens de koudste maanden van het jaar.
Onze winterse damessneakers zijn gemaakt van slijtvaste, weerbestendige materialen die je voeten beschermen en drooghouden, ongeacht de omstandigheden. De ontwerpen bieden ondersteuning en zorgen daardoor voor zelfvertrouwen, zodat je op elk terrein optimaal kunt presteren.
Of je nu buiten bent in regenachtige omstandigheden of door de sneeuw rent, waterbestendige sportschoenen zijn essentieel. Onze damessportschoenen voor de winter zijn gemaakt van waterbestendige materialen die druppels afstoten en tegelijkertijd je voeten laten ademen. Zo blijf je gefocust en comfortabel tijdens het sporten – ook in de meest uitdagende omstandigheden. Voor hardlopen in de natuur zijn er schoenen met speciale materialen rond de enkels om spetters, modder en ander vuil buiten te houden.
Hardlopen vergt veel van je spieren, of je nu korte rondjes loopt in het park, een vroege vogel bent of lange afstanden rent. Onze winterschoenen voor dames zijn ontworpen met ondersteunende binnenzolen die elke landing en stap dempen, voor minder impact op je lichaam. Hierdoor kun je langer en sneller blijven rennen. Tegelijkertijd geven onze Nike Zoom Air units een veerkrachtig, stuwend gevoel tijdens het lopen. Als je op zoek bent naar demping die je gewrichten beschermt én goed reageert op je bewegingen, kies dan voor sneakers met de Nike React foamzool. Deze geeft de bescherming die je nodig hebt, zonder zwaar aan te voelen.
Grip en stabiliteit zijn essentieel, vooral in de koudere maanden wanneer het glad kan zijn. Onze winterse damessneakers zijn verkrijgbaar met verschillende technische zolen voor maximale grip en vertrouwen, wat essentieel is voor je veiligheid. Als toegewijde trailrunner wil je zeker kijken naar onze diepe schoenplaatjes, brede voetzolen en speciale geribbelde zolen voor sublieme tractie. Deze zolen houden je stabiel op gladde en oneffen ondergronden.
Ben je klaar om de weg op te gaan? Onze buitenzolen van duurzaam rubber met een lichte textuur bieden effectieve grip en controle over je run. Ze zijn licht van gewicht en voelen comfortabel aan.