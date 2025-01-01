Hardloophoodies: het comfort dat je verdient
Blijf kilometerslang comfortabel in een Nike hardloophoodie van topkwaliteit. Onze sweatshirts met capuchon zijn gemaakt van premium materialen die lang meegaan. Denk bijvoorbeeld aan onze Nike Dri-FIT stof. Die voert zweet af van je huid zodat het sneller verdampt. Zo blijf jij droog en comfortabel tot aan de finish. Onze stretchy wolmix heeft een wafeltextuur die lekker warm aanvoelt en ademt. Voor een cosy gevoel kies je voor een veelzijdige hardlooptrui van geborstelde fleece. Deze stof houdt je hardloophoodie niet alleen in vorm, maar is ook superzacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant.
Als je hard traint, mag je er net zo goed uitzien als je je voelt. Onze hardloophoodies met verlaagde schouders en wijde mouwen geven je een relaxed gevoel. Door de duimgaten houd je de mouwen op hun plek en blijf je extra warm. Of kies voor een hardlooptrui met een halve rits die je ook onder een jas kunt dragen. Met de rits kun je zelf beslissen hoe ver je de trui dichtdoet. Voor maximale veelzijdigheid kies je voor een runninghoodie met een volledige rits. Je kunt zo'n hardloopvest open dragen voor extra ventilatie, of helemaal dicht op een koude ochtend. Als je niet van ritsen houdt, kies je voor een hardloopsweatshirt met een capuchon en een buidelzak. Daarin houd je je handen warm tijdens je warming-up, of je neemt er je waardevolle spullen in mee. De trekkoorden aan de capuchon en de geribbelde zomen zorgen dat je alle warmte binnenhoudt.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren om zo de toekomst van sport te beschermen. Wil je meehelpen? Zoek dan naar een hardloophoodie met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.