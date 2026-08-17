Dansleggings: show je moves
Laat je dansskills zien in een danslegging van Nike. Onze elastische en comfortabele dansleggings zijn gemaakt om met je mee te bewegen. Denk aan ultra-stretchstoffen die je met gemak laten buigen en plooien, plus zweetafvoerende technologie voor comfort. De modellen met hoge taille blijven op hun plaats zitten, waardoor jij je kunt concentreren op je performance. En met al die verschillende lengtes vind je er zeker een die bij jouw dansstijl past.
Beweeg je vrij
Je zelfexpressie mag geen grenzen kennen. Onze superzachte dansleggings voelen aan als een tweede huid, waardoor jij geniet van ultieme bewegingsvrijheid. Probeer onze modellen die zweetafvoerende technologie combineren met een InfinaSoft stof: licht en zacht, maar tegelijkertijd duurzaam en bestand tegen squats. Minder naden betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over schuren en je hoofd bij je choreo kunt houden. Ga voor een danslegging met een extra brede tailleband om rollen, knellen en afzakken tijdens het bewegen te verminderen.
Houd het hoofd koel in de spotlights
Zweet krijgt geen kans in kleding met Nike Dri-FIT technologie. De zweetafvoerende superkrachten van deze dansleggings van Nike zorgen ervoor dat vocht razendsnel verdampt, waardoor jij het koel, droog en comfortabel houdt. Mesh panelen op de juiste plaatsen zorgen voor maximale ventilatie, zodat je jezelf nog een stukje verder kunt pushen. Dansleggings zonder voet zijn perfect voor warmere dagen, of voor wanneer je de grond onder je voeten wilt voelen.
Comfort is het sleutelwoord
Comfort is onmisbaar voor een goede performance. Onze stretchy dansleggings geven je de vrijheid om te bewegen in welke richting je maar wilt. Modellen met een hoge taille garanderen een strakke, veilige pasvorm, zodat je legging niet afzakt of verschuift. Deze modellen geven ook extra bedekking, zodat je vol zelfvertrouwen kunt buigen, stretchen en springen. De premium stof in onze leggings van een katoen-jerseymix voelt zacht aan op de huid, terwijl het beetje elastaan zorgt voor maximale flexibiliteit.
Draag ze zoals jij dat wilt
Je wilt er natuurlijk net zo goed uitzien als je je voelt. Daarom komen onze leggings in heel wat verschillende stijlen en kleuren. Er is dus altijd wel een Nike danslegging naar jouw gading bij. Lange leggings voor op koudere dagen, driekwartmodellen en korte dansleggings voor wanneer het kwik stijgt. Ga voor een klassieke look met zwart of kies voor neutrale tinten die met alle kleuren combineren. Of maak een statement met stoere kleuren en prints. De branding op de tailleband en aan de onderkant geven de leggings die iconische Nike look.
Dansen voor de planeet
Als we allemaal willen blijven doen wat we graag doen, moeten we wel de toekomst van de planeet beschermen. Als onderdeel van het Nike Move to Zero initiatief is het onze missie om CO2-neutraal en afvalvrij te worden. Daarom gebruiken we gerecyclede materialen in onze kleding, zoals nylon van oude visnetten en polyester gemaakt van plastic flessen. We hebben ons doel nog niet bereikt, maar we komen er steeds dichterbij. Doe je met ons mee? Zoek dan naar items met het label 'Duurzame materialen' in ons assortiment dansleggings.