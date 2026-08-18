Dansleggings voor vrouwen: beweeg je vrij
Perfectioneer je choreografie in een danslegging voor vrouwen van Nike. Onze collectie bevat veel verschillende stijlen die je vertrouwen geven als je danst, of je nu in de studio bent of op het podium staat.
We weten hoe belangrijk een goede ondersteuning van je kleding is tijdens het dansen. Daarom zijn onze dansleggings voor dames gemaakt met draagcomfort in het achterhoofd. De stretchmaterialen zorgen voor de juiste balans tussen compressie en bewegingsvrijheid. Tegelijkertijd bieden leggings gemaakt van InfinaSoft stof eersteklas comfort wanneer je springt en draait. Vind je een strakke pasvorm prettig? Kies dan voor nauwsluitende leggings, zo haal je de beste dansbewegingen uit de muziek die je hoort.
Wil je wat extra ondersteuning in je danskleding? Kijk dan eens naar Nike dansleggings met een hoge taille. Een hoge taille biedt ondersteuning door de extra bedekking. Op die manier kun jij je op je dansbewegingen concentreren. Kledingsetjes met brede taillebanden zijn ontworpen om afleiding, zoals knellen, tijdens het dansen te voorkomen. Zo weet je zeker dat je je beste performance kunt geven. Voor heel moeilijke choreografieën kun je kiezen uit Nike damesleggings die zijn ontworpen om hitte aan te kunnen. De lichtgewicht stoffen bieden een verbeterd ademend vermogen. En de innovatieve Dri-FIT technologie voert zweet af van je huid, zodat het snel kan verdampen. Zo blijf je koel en comfortabel in het heetst van de strijd.
Als je je sleutels of telefoon mee moet nemen naar de dansstudio, kies dan voor leggings van Nike met een handig verborgen zakje in de tailleband. En om ons te helpen met onze missie om netto nul procent afval en CO2-uitstoot te hebben, kun je kiezen voor dansleggings die gemaakt zijn van gerecyclede polyestervezels. Deze damesleggings maken deel uit van Nike's Move to Zero initiatief, waarmee we de toekomst van de planeet willen helpen beschermen.