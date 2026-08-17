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Nike Cyber Monday sneakers en schoenen 2026

Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herenschoenen
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Herenschoenen
30% korting
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Sabrina 3 'WNBA 30th' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'WNBA 30th'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Initiator
Nike Initiator Hardloopschoen voor heren
Nike Initiator
Hardloopschoen voor heren
30% korting
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Damesschoenen
Nike P-6000 SE
Damesschoenen
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Sabrina 3 'Infinite'
Sabrina 3 'Infinite' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Infinite'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Luka 5 'Luka Lifestyle' Basketbalschoenen voor kids
Luka 5 'Luka Lifestyle'
Basketbalschoenen voor kids
30% korting
Nike P-6000
Nike P-6000 Herenschoenen
Nike P-6000
Herenschoenen
30% korting
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Vomero 18
Hardloopschoenen voor heren (straat)
30% korting
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K
Damesschoenen
30% korting
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland' Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy 'Erling Haaland'
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Flex Train
Nike Flex Train Work-outschoenen voor heren
Nike Flex Train
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Sabrina 3 'Three'
Sabrina 3 'Three' Basketbalschoenen
Sabrina 3 'Three'
Basketbalschoenen
30% korting
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Tiempo Maestro Elite
low top voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Wedstrijdschoen voor heren (straat)
Nike Zoom Fly 6
Wedstrijdschoen voor heren (straat)
30% korting
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
Nike United Phantom 6 High Elite
Voetbalschoenen (stevige ondergrond)
30% korting
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herenschoenen
Nike Dunk Low Retro
Herenschoenen
30% korting
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Damesschoenen
Nike Air Max Moto 2K SE
Damesschoenen
30% korting
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
Nike United Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen (meerdere ondergronden)
30% korting
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
30% korting

Nike Cyber Monday schoenendeals 2026: loop lichter en beter

Het is alsof je op wolken loopt op de schoenen uit de Nike Cyber Monday sale. Of je nu gaat hardlopen, het veld op moet of de metro pakt naar je werk, we hebben het perfecte paar sneakers voor jou. Met maten voor alle leeftijden, zodat niemand buiten de boot valt. Door de stevige materialen gaan de schoenen extra lang mee. En omdat we veel verschillende modellen hebben, vind je altijd wel een Nike Cyber Monday sneakerdeal die bij jou past. De innovatieve profielzool geeft je grip op natte en oneffen ondergronden. Zo kun jij je helemaal focussen op je volgende uitdaging.

Altijd al schoenen gewild met supergoede demping in de zolen? Koop dan Nike Cyber Monday schoenen met slimme Max Air units. Die zijn ooit ontworpen voor hardlopers, maar zitten inmiddels in allerlei modellen sneakers. De luchtkussentjes in de zolen vangen de impact van je landing op en veren dan terug, zodat je een boost voorwaarts krijgt. Zo kun je langer en intensiever bewegen, met minder risico op blessures. Of ga op Nike Cyber Monday voor sneakers in de sale met verend foam in de zolen. Door de wattering in de enkelkraag en de tong zitten de schoenen comfortabel om je voet.