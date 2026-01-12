Nike Cyber Monday 2025 deals voor heren: betaal minder voor je iconische look
Hoe en waar je ook sport, met de Nike Cyber Monday deals voor heren ben je er klaar voor. Of je nu op zoek bent naar een ademend shirt voor hot yoga of een isolerend jack dat je warm houdt langs de zijlijn, we hebben het allemaal. Ontdek gestroomlijnde kleding die je ondersteunt bij al je lifts en lunges. We hebben allerlei kleuren en stijlen, dus je vindt altijd iets wat bij je trainingsgarderobe past. Op al onze items staat de iconische Nike Swoosh, voor een premium look. Door de innovatieve details blijf je comfortabel tot aan je laatste work-out. Denk hierbij aan platte naden en ademende stoffen. Zo kun jij je goed focussen op je volgende uitdaging.
Ben je van plan om intensief te gaan trainen? Ga dan voor Nike Cyber Monday herenkledingdeals met Nike Dri-FIT technologie. Dit slimme materiaal voert vocht af van je huid, zodat het sneller kan verdampen en je comfortabel kunt sporten. Kies bij warme omstandigheden voor jacks en shirts voor heren met ventilatie-openingen op plekken die snel warm worden, voor een optimale luchtcirculatie. Als de temperatuur daalt, is een extra laagje met onze warmteregulerende Therma-FIT technologie ideaal. Deze stof houdt je warm, maar voelt niet zwaar aan.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor kleding en accessoires uit de Nike Cyber Monday sale voor heren met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.