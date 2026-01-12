Nike Cyber Monday 2025 voor heren

Geslacht 
(1)
Heren
Shop op prijs 
(0)
Sale en aanbiedingen 
(0)
Product Discounts 
(0)
Kleur 
(0)
Sport 
(0)
Pasvorm 
(0)
Technologie 
(0)
Merk 
(0)
Nike Tech
Nike Tech Geweven herenjack
Nike Tech
Geweven herenjack
50% korting
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herenschoen
Nike Dunk Low Retro
Herenschoen
50% korting
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herenschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Dunk Low Retro
Herenschoenen
50% korting
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Schoenen
Jordan Spizike Low
Schoenen
50% korting
Nike C1TY Premium CORDURA®
Nike C1TY Premium CORDURA® Schoenen
Nike C1TY Premium CORDURA®
Schoenen
50% korting
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Herenschoenen
Air Jordan 1 Mid
Herenschoenen
50% korting
Nike Air Max Dn
Nike Air Max Dn schoenen
Gerecyclede materialen
Nike Air Max Dn
schoenen
50% korting
Nike Tech
Nike Tech Geweven oversized herenbroek
Nike Tech
Geweven oversized herenbroek
50% korting
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Crew trainingssokken (6 paar)
Nike Everyday Plus Cushioned
Crew trainingssokken (6 paar)
34% korting
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Herenschoenen
Nike Air Force 1 '07 LV8
Herenschoenen
30% korting
Nike x Hyperice Hyperboot
Nike x Hyperice Hyperboot Schoenen
Nike x Hyperice Hyperboot
Schoenen
10% korting
Nike Air Max Plus Utility
Nike Air Max Plus Utility Herenschoenen
Nike Air Max Plus Utility
Herenschoenen
30% korting
Nike React Vision
Nike React Vision Herenschoen
Nike React Vision
Herenschoen
45% korting
Nike Air Max 1 Essential
Nike Air Max 1 Essential Herenschoenen
Uitverkocht
Nike Air Max 1 Essential
Herenschoenen
50% korting
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
Nike Vaporfly 4
Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
40% korting
Nike Calm
Nike Calm Muiltjes voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Calm
Muiltjes voor heren
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Joggingbroek van fleece voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Joggingbroek van fleece voor heren
30% korting
Nike Form
Nike Form Dri-FIT veelzijdige herenbroek met open zoom
Gerecyclede materialen
Nike Form
Dri-FIT veelzijdige herenbroek met open zoom
40% korting
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Waterdichte hardloopschoenen voor heren (straat)
Gerecyclede materialen
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Waterdichte hardloopschoenen voor heren (straat)
40% korting
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Therma-FIT gewatteerd herenjack
Jordan Brooklyn
Therma-FIT gewatteerd herenjack
30% korting
Jordan Flight
Jordan Flight Draft herenjack
Jordan Flight
Draft herenjack
30% korting
Nike Air Max Plus OG
Nike Air Max Plus OG Herenschoenen met reflecterende accenten
Nike Air Max Plus OG
Herenschoenen met reflecterende accenten
30% korting
Nike Tech
Nike Tech Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
Gerecyclede materialen
Nike Tech
Nike Tech Windrunner herenjack van fleece met rits over de hele lengte
30% korting
Nike SB PS8
Nike SB PS8 Herenschoenen
Nike SB PS8
Herenschoenen
30% korting

Nike Cyber Monday 2025 deals voor heren: betaal minder voor je iconische look

Hoe en waar je ook sport, met de Nike Cyber Monday deals voor heren ben je er klaar voor. Of je nu op zoek bent naar een ademend shirt voor hot yoga of een isolerend jack dat je warm houdt langs de zijlijn, we hebben het allemaal. Ontdek gestroomlijnde kleding die je ondersteunt bij al je lifts en lunges. We hebben allerlei kleuren en stijlen, dus je vindt altijd iets wat bij je trainingsgarderobe past. Op al onze items staat de iconische Nike Swoosh, voor een premium look. Door de innovatieve details blijf je comfortabel tot aan je laatste work-out. Denk hierbij aan platte naden en ademende stoffen. Zo kun jij je goed focussen op je volgende uitdaging.

Ben je van plan om intensief te gaan trainen? Ga dan voor Nike Cyber Monday herenkledingdeals met Nike Dri-FIT technologie. Dit slimme materiaal voert vocht af van je huid, zodat het sneller kan verdampen en je comfortabel kunt sporten. Kies bij warme omstandigheden voor jacks en shirts voor heren met ventilatie-openingen op plekken die snel warm worden, voor een optimale luchtcirculatie. Als de temperatuur daalt, is een extra laagje met onze warmteregulerende Therma-FIT technologie ideaal. Deze stof houdt je warm, maar voelt niet zwaar aan.

Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor kleding en accessoires uit de Nike Cyber Monday sale voor heren met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.