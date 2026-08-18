Crosstraining-schoenen: extra power aan je voeten
Crosstraining is een categorie apart door de combinatie van high-intensity interval training en gerichte functionele bewegingen. Bij Nike presenteren we vol trots speciale schoenen die zijn gemaakt om je met vertrouwen door de zwaarste work-outs te loodsen. Onze crosstrainingsneakers en -schoenen ondersteunen je van onder tot boven: ze houden je stabiel en comfortabel, hoe zwaar het ook wordt. Dit betekent dat je gefocust kunt blijven op het opzoeken van je grenzen — en het verleggen ervan.
Performance-buitenzolen: succes van onder tot boven
We maken onze crosstraining-schoenen met speciaal ontworpen buitenzolen die je met beide voeten stevig op de grond houden. We hebben brede, platte hakken voor maximale stabiliteit en rubberzolen met veel grip, die flexibel genoeg zijn om je alle bewegingsvrijheid te geven. Bekijk de binnenplaatjes eens die het zijwaartse gewicht herverdelen: perfect voor herhaalde lifts waarbij je goed in balans moet blijven. Ga je ook in touwen klimmen? Kies dan voor een paar met gripbogen om de hele voet, waardoor je de hele weg naar boven superstevige grip hebt. En omdat elk grammetje telt, kiezen we altijd voor lichtgewicht materialen en minimalistische designs om jou alle bewegingsvrijheid te geven.
Binnenzolen met padding: voel je vrij om te bewegen
De herhaalde, intensieve bewegingen van crosstraining kunnen zwaar zijn voor je gewrichten — van de eerste diepe squat tot de laatste deadlift. Daarom maken we onze crosstraining-schoenen met responsieve padding, zodat je de boost krijgt die je nodig hebt. Nike React foam combineert uitstekende schokabsorptie met ongekende energieteruggave, wat jou een gewichtloos, verend gevoel geeft waarmee je verder komt. Of kies voor Nike Air units voor extra bescherming van de hak bij zware lifts en intensieve cardio-sessies.
Lichtgewicht bovenwerk: keep your cool
Cross-work-outs zijn bedoeld om je flink te pushen, dus je gaat zeker zweten. Daarom ontwerpen we onze crosstrainingschoenen met luchtdoorlatende bovenkant, zodat je voeten kunnen ademen. Zo kun jij in het moment blijven en je focussen op je volgende rep. Lichte mesh stoffen zorgen voor ventilatie en een ondersteunende-maar-flexibele pasvorm. Zo kun je in elke richting bewegen en draaien. Je zult ook slimme details tegenkomen zoals getextureerde overlays op plekken die sneller slijten, zodat je nieuwe schoenen lang meegaan. Of lipjes die je veters stevig op hun plek houden.
Bijzondere schoenen: on-point stijl
Je wilt je grenzen opzoeken, en wel in stijl. Wij maken onze Nike crosstraining-schoenen in verschillende vormen en kleuren, zodat je gear in je eigen stijl kunt kiezen. Met effen designs in fel wit of tijdloos zwart houd je het simpel. Je kunt ook een flinke kleurboost aan je outfit toevoegen met scharlakenrood, flamingo-roze of goud. Waar jij je oog ook op laat vallen, de iconische Nike Swoosh zorgt ervoor dat je nieuwe schoenen onmiskenbare kwaliteit uitstralen.
De race van ons leven: Nike Move to Zero
De enige uitdaging waar we allemaal mee te maken hebben is het beschermen van onze planeet. Het Nike Move to Zero-programma heeft één doel: om met ons bedrijf netto nul CO2 uit te stoten en netto nul afval achter te laten. Daarom gebruiken we gerecycled nylon uit bijvoorbeeld tapijten en visnetten. Dit is ook de reden waarom we Nike Flyknit hebben uitgevonden: lichtgewicht bovenkant van gerecycled polyester uit plastic flessen. En het is ook waarom we sinds 2008 alle Nike Air units met minstens 50% gerecyclede materialen maken. We hebben ons doel nog niet bereikt, maar we komen steeds dichterbij. We hopen dat je ons wilt helpen!