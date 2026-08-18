Crosstrainingproducten
Maak je work-outs intensiever met speciale crosstraininggear van Nike. Met de crosstrainingschoenen en -kleding van Nike bereik je je doelen, of je nu net weer begint met trainen, op kracht wilt blijven of sterker wil worden buiten het seizoen om. Ontdek de nieuwste crosstrainingschoenen voor dames en crosstrainingschoenen voor heren in verschillende kleurencombinaties. Shop Metcons, de perfecte schoen voor circuittraining, of Romaleos, voor stabiliteit en ondersteuning bij het gewichtheffen. Bekijk alle Nike crosstrainingkleding en maak je sportschoollook af met je nieuwe favoriete trainingsshirt, -shorts en -leggings voor bij je schoenen. Vergeet ook andere crosstrainingsitems niet, zoals tassen en rugzakken om je gear in te stoppen, bidons om goed gehydrateerd te blijven en nog vele andere producten.