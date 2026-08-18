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Crosstraining

Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Trainingsschoenen voor dames
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Nike Metcon 10
Trainingsschoenen voor dames
€ 139,99
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 trainingsschoenen voor dames
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Bestseller
Nike Free Metcon 7
trainingsschoenen voor dames
€ 129,99
Nike Metcon 10 AMP
Nike Metcon 10 AMP Work-outschoenen voor heren
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Nike Metcon 10 AMP
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Flex Train
Nike Flex Train Work-outschoenen voor heren
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Nike Flex Train
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Trainingsschoenen voor heren
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Nike Free Metcon 7
Trainingsschoenen voor heren
€ 129,99
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Work-outschoenen voor dames
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Gerecyclede materialen
Nike Bella 7
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Nike Flex Train
Nike Flex Train Trainingsschoenen voor dames
+1
Gerecyclede materialen
Nike Flex Train
Trainingsschoenen voor dames
30% korting
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Work-outschoenen voor heren (extra breed)
Nike Air Monarch IV
Work-outschoenen voor heren (extra breed)
€ 79,99
LeBron TR 1
LeBron TR 1 Work-outschoenen voor heren
LeBron TR 1
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Work-outschoenen voor heren
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Gerecyclede materialen
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Work-outschoenen voor heren
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Nike Reax 8 TR
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 trainingsschoenen voor dames
Nike MC Trainer 4
trainingsschoenen voor dames
€ 79,99
Nike Air Monarch SE
Nike Air Monarch SE Work-outschoenen voor heren
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Nike Air Monarch SE
Work-outschoenen voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
30% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dameslegging (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Dameslegging (Plus Size)
29% korting
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Work-outschoenen voor dames
Nike In-Season TR 14
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Work-outschoenen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Free 2025
Work-outschoenen voor dames
30% korting
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Trainingstanktop heren
Nike Dri-FIT
Trainingstanktop heren
€ 32,99
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Trainingsschoenen voor heren
Net binnen
Nike MC Trainer 4
Trainingsschoenen voor heren
€ 79,99
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Trainingsschoenen voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
Nike Hybrid RN
Trainingsschoenen voor heren
€ 149,99
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Customized work-outschoenen voor dames
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Nike Metcon 10 By You
Customized work-outschoenen voor dames
€ 169,99
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Customized work-outschoenen voor heren
Customize
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Nike Metcon 10 By You
Customized work-outschoenen voor heren
€ 169,99
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Customized trainingsschoenen voor heren
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Nike Free Metcon 7 By You
Customized trainingsschoenen voor heren
€ 159,99
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Custom hardloopschoen voor dames (straat)
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Nike Free RN By You
Custom hardloopschoen voor dames (straat)
€ 129,99

Crosstrainingproducten

Maak je work-outs intensiever met speciale crosstraininggear van Nike. Met de crosstrainingschoenen en -kleding van Nike bereik je je doelen, of je nu net weer begint met trainen, op kracht wilt blijven of sterker wil worden buiten het seizoen om. Ontdek de nieuwste crosstrainingschoenen voor dames en crosstrainingschoenen voor heren in verschillende kleurencombinaties. Shop Metcons, de perfecte schoen voor circuittraining, of Romaleos, voor stabiliteit en ondersteuning bij het gewichtheffen. Bekijk alle Nike crosstrainingkleding en maak je sportschoollook af met je nieuwe favoriete trainingsshirt, -shorts en -leggings voor bij je schoenen. Vergeet ook andere crosstrainingsitems niet, zoals tassen en rugzakken om je gear in te stoppen, bidons om goed gehydrateerd te blijven en nog vele andere producten.