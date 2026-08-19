Chelsea-hoodies en -truien: laat zien voor wie je bent
Waar en hoe je ook je team aanmoedigt, in onze Chelsea-hoodies en -sweaters voel je je meer betrokken bij de actie op het veld. Elk item is gemaakt in de iconische teamkleuren met graphics en designs die zijn geïnspireerd op de nieuwste tenues. Het iconische clubwapen zorgt voor een authentieke look.
Houd jezelf warm
Op weg naar het trainingsveld of aan het opwarmen aan de zijlijn? Om je spieren wedstrijdklaar te houden, zul je ze warm moeten houden. Onze Chelsea-sweatshirts met capuchon bieden effectieve isolatie om warmte vast te houden. Technische stoffen van lichte en duurzame weefsels houden je warm terwijl je toch genoeg bewegingsvrijheid hebt. De geborstelde finish is zacht en voelt heerlijk aan op de huid. Ga voor modellen met ritsen die je gemakkelijk aan- en uittrekt als dat nodig is. Of kies voor pullovers als het perfecte extra laagje.
Trainen bij koud weer
Van hardlopen in de vroege ochtend tot trainingen na het werk en outdoor-avonturen in het weekend, je hebt laagjes nodig die je lichaam ondersteunen. Onze Chelsea-truien van sweatstof bieden effectieve isolatie en houden je temperatuur op peil. Onze veelgeprezen Nike Dri-FIT technologie voert zweet af van je huid naar het oppervlak van de kleding, waar het snel kan drogen. Dit betekent dat jij je langer fris en comfortabel voelt en je kunt concentreren op je prestaties.
De nieuwe generatie voetbalsterren
We weten dat jonge sporters zich overal ter wereld graag net zo kleden als hun helden. Ons assortiment Chelsea-hoodies heeft ook kindermaten voor toekomstige supersterren. Ze zijn gemaakt van zachte, isolerende stoffen waarin ze zich comfortabel en beschermd voelen tijdens de warming-ups en cooling-downs. De modellen zijn gemaakt voor actie en bieden dus alle bewegingsvrijheid die ze nodig hebben. Kies voor kleding met praktische zakken waarin ze hun handen warm kunnen houden als ze wachten op het beginsignaal. Met deze hoodies kunnen ze elke uitdaging aan.
Kleine details, groot verschil
Omdat kleine marges een groot verschil kunnen maken als het gaat om goede prestaties, ontwerpen we onze Chelsea F.C.-hoodies met aandacht voor elk detail. Geribde stof bij de polsen en taille zorgt ervoor dat je hoodie perfect op zijn plek blijft. Capuchons zijn voorzien van trekkoorden voor de perfecte pasvorm. Bovendien volgen superstretchy materialen je bewegingen op de voet. Plek nodig om je essentials op te bergen? Kijk naar modellen met ritszakken waarin je waardevolle spullen veilig zijn.
Een duurzamere toekomst
Nike Move to Zero is ons streven naar een CO2- en afvalvrij productieproces waarmee we helpen de toekomst van sport te beschermen. Wil je je bij ons aansluiten? Zoek dan naar Chelsea-hoodies met ons label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt van minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.