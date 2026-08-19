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Chelsea jacks en jassen

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Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Chelsea FC Academy Pro
Chelsea FC Academy Pro Nike Storm-FIT voetbalregenjack met capuchon voor kids
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Academy Pro
Nike Storm-FIT voetbalregenjack met capuchon voor kids
€ 84,99
Chelsea F.C. Strike
Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kleuters
€ 79,99
Chelsea FC Windrunner
Chelsea FC Windrunner Nike geweven voetbaljack met uv-bescherming voor dames
Gerecyclede materialen
Chelsea FC Windrunner
Nike geweven voetbaljack met uv-bescherming voor dames
€ 109,99
Chelsea FC
Chelsea FC Nike voetbaljack met synthetische vulling en capuchon voor kids
Chelsea FC
Nike voetbaljack met synthetische vulling en capuchon voor kids
€ 94,99
Chelsea FC
Chelsea FC Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Chelsea FC
Nike Football Total 90 voetbaltrainingsjack voor heren
30% korting

Chelsea jassen: niet alleen voor wedstrijden

Chelsea FC, éénn van de beste Premier League clubs in Londen, staat bekend om het blauw-witte tenue. Daar komt ook de bijnaam 'The Blues' vandaan. Onze Chelsea FC jacks houden zich aan de traditie en hebben voor het nieuwe seizoen dezelfde iconische kleuren, met een paar subtiele merkdetails en een stoer alternatief in uit-kleuren.


In onze collectie Chelsea jassen vind je iets voor iedere fan, of je nu liever een capuchon voor extra warmte hebt, of een waterafstotend jack om in weer en wind te trainen. Blijf koel op de spannendste momenten met onze Dri-FIT stoffen die zweet afvoeren. Of ga voor Storm-FIT en wees klaar voor alle weersomstandigheden – want niets mag tussen jou en de sport in komen te staan.


Onze Chelsea FC jassen zijn niet alleen ontworpen voor langs de lijn. Ze zijn gemaakt voor actie, want de voering is van lichtgewicht mesh en de pasvorm is nauwsluitend, zodat niets je afleidt van het dribbelen of verdedigen. We maken ze ook met meer gerecyclede stoffen dan ooit, wat aansluit bij onze duurzame missie.