Chelsea jassen: niet alleen voor wedstrijden
Chelsea FC, éénn van de beste Premier League clubs in Londen, staat bekend om het blauw-witte tenue. Daar komt ook de bijnaam 'The Blues' vandaan. Onze Chelsea FC jacks houden zich aan de traditie en hebben voor het nieuwe seizoen dezelfde iconische kleuren, met een paar subtiele merkdetails en een stoer alternatief in uit-kleuren.
In onze collectie Chelsea jassen vind je iets voor iedere fan, of je nu liever een capuchon voor extra warmte hebt, of een waterafstotend jack om in weer en wind te trainen. Blijf koel op de spannendste momenten met onze Dri-FIT stoffen die zweet afvoeren. Of ga voor Storm-FIT en wees klaar voor alle weersomstandigheden – want niets mag tussen jou en de sport in komen te staan.
Onze Chelsea FC jassen zijn niet alleen ontworpen voor langs de lijn. Ze zijn gemaakt voor actie, want de voering is van lichtgewicht mesh en de pasvorm is nauwsluitend, zodat niets je afleidt van het dribbelen of verdedigen. We maken ze ook met meer gerecyclede stoffen dan ooit, wat aansluit bij onze duurzame missie.