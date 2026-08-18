Atlético de Madrid thuistenue 2026/27: maak indruk
Laat zien dat je Los Cochoneros steunt met het nieuwe thuistenue van Atlético Madrid. De huidige tenues zijn gemaakt met geavanceerde technologie om ervoor te zorgen dat de shirts en shorts licht van gewicht zijn, ademen en comfortabel zitten – of je nu een potje voetbalt met vrienden of het team aanmoedigt vanaf de bank. In ons assortiment vind je merkshirts, shorts, sokken en meer. Op die manier kun je je uitrusting combineren en aanpassen om elke uitdaging aan te gaan. Daarnaast hebben de shirts perfecte clubkleuren en dragen ze het clubembleem op de borst, wat samen met onze iconische Nike Swoosh voor een authentieke uitstraling van de tenues zorgt.
We maken onze thuistenues van Atlético met innovatieve ontwerpdetails om je de hele dag door comfortabel te houden. De slimme stof beweegt soepel met je mee. We hebben ook shirts met Nike Aero-FIT verkoelingstechnologie. Het voert lucht af tussen je huid en de stof, zodat zweet razendsnel verdampt.Zo blijf jij droog en fris. De kleding bevat ook ventilatiezones en mesh panelen, die voor een betere luchtcirculatie zorgen wanneer je intensief sport. Elastische taillebanden en verstelbare trekkoorden geven comfort bij het dragen van de shorts. Ook helpen de kussentjes in onze sokken de impact op je voeten te verminderen.
Bereid je je voor op een wedstrijd? Trek een Atlético Madrid thuisshirt aan met korte mouwen en een ruime pasvorm, zodat niets je tegenhoudt op het veld. Bij lagere temperaturen kun je een jack met fleecevoering of een top met trechterhals dragen om warmte vast te houden. We hebben niet alleen maten voor volwassenen maar ook voor jonge fans, zodat het hele gezin zich onderdeel van het team kan voelen.