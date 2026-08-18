Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid thuistenues en shirts 2026/27

(11)
Atlético Madrid 2026/27 Match Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 109,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
GEMAAKT VOOR ELKE DAG
GEMAAKT VOOR ELKE DAG
Het vertrouwde design, perfect tot in de details.
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
30% korting
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Atlético Madrid 2025/26 Match Thuis
Atlético Madrid 2025/26 Match Thuis Nike Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2025/26 Match Thuis
Nike Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor heren
€ 149,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
€ 74,99
Atlético Madrid Thuis
Atlético Madrid Thuis Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Thuis
Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
€ 69,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
€ 69,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99

Atlético de Madrid thuistenue 2026/27: maak indruk

Laat zien dat je Los Cochoneros steunt met het nieuwe thuistenue van Atlético Madrid. De huidige tenues zijn gemaakt met geavanceerde technologie om ervoor te zorgen dat de shirts en shorts licht van gewicht zijn, ademen en comfortabel zitten – of je nu een potje voetbalt met vrienden of het team aanmoedigt vanaf de bank. In ons assortiment vind je merkshirts, shorts, sokken en meer. Op die manier kun je je uitrusting combineren en aanpassen om elke uitdaging aan te gaan. Daarnaast hebben de shirts perfecte clubkleuren en dragen ze het clubembleem op de borst, wat samen met onze iconische Nike Swoosh voor een authentieke uitstraling van de tenues zorgt.

We maken onze thuistenues van Atlético met innovatieve ontwerpdetails om je de hele dag door comfortabel te houden. De slimme stof beweegt soepel met je mee. We hebben ook shirts met Nike Aero-FIT verkoelingstechnologie. Het voert lucht af tussen je huid en de stof, zodat zweet razendsnel verdampt.Zo blijf jij droog en fris. De kleding bevat ook ventilatiezones en mesh panelen, die voor een betere luchtcirculatie zorgen wanneer je intensief sport. Elastische taillebanden en verstelbare trekkoorden geven comfort bij het dragen van de shorts. Ook helpen de kussentjes in onze sokken de impact op je voeten te verminderen.

Bereid je je voor op een wedstrijd? Trek een Atlético Madrid thuisshirt aan met korte mouwen en een ruime pasvorm, zodat niets je tegenhoudt op het veld. Bij lagere temperaturen kun je een jack met fleecevoering of een top met trechterhals dragen om warmte vast te houden. We hebben niet alleen maten voor volwassenen maar ook voor jonge fans, zodat het hele gezin zich onderdeel van het team kan voelen.