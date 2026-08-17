Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid tenue en shirts 2026/2027

(48)
Atlético Madrid 2026/27 Match Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Match Thuis Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
Customize
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Match Thuis
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 109,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Atlético Madrid 2026/27 Match Uit
Atlético Madrid 2026/27 Match Uit Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Match Uit
Nike Aero-FIT authentiek voetbalshirt voor heren
€ 159,99
GEMAAKT VOOR ELKE DAG
GEMAAKT VOOR ELKE DAG
Het vertrouwde design, perfect tot in de details.
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor heren
€ 109,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor kids
€ 84,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Atlético Madrid Strike Derde
Atlético Madrid Strike Derde Nike Total 90 knit voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike Derde
Nike Total 90 knit voetbaltrainingspak met Dri-FIT voor heren
30% korting
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
30% korting
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt voor dames
€ 109,99
Atlético Madrid 2025/26 Match Thuis
Atlético Madrid 2025/26 Match Thuis Nike Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2025/26 Match Thuis
Nike Dri-FIT ADV authentiek voetbalshirt voor heren
€ 149,99
Atlético Madrid 2026 Stadium Uit
Atlético Madrid 2026 Stadium Uit Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026 Stadium Uit
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
€ 74,99
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde Nike Total 90 Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
Customize
Uitverkocht
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde
Nike Total 90 Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor kids
€ 79,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren
€ 54,99
Atlético Madrid 25/26
Atlético Madrid 25/26 Nike Academy rugzak
Atlético Madrid 25/26
Nike Academy rugzak
€ 49,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingstop voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingstop voor heren
€ 74,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor kleuters
€ 74,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbalpolo voor heren
Atlético Madrid Club
Nike voetbalpolo voor heren
€ 44,99
Atlético Madrid VaporFast Uit
Atlético Madrid VaporFast Uit Nike Dri-FIT ADV voetbalkniekousen
Atlético Madrid VaporFast Uit
Nike Dri-FIT ADV voetbalkniekousen
€ 22,99
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Club pet 5P
Chelsea 25/26
Nike Club pet 5P
€ 27,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
Atlético Madrid Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren
€ 69,99
Atlético de Madrid Strike
Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético de Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
€ 47,99
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Atlético de Madrid Chill van sweatstof Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde Nike Total 90 Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
Customize
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde
Nike Total 90 Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
€ 99,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Atlético de Madrid Strike
Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético de Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor heren
€ 74,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
€ 59,99
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Apex vissershoedje
Chelsea 25/26
Nike Apex vissershoedje
€ 29,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
€ 44,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens
Atlético Madrid Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens
€ 54,99
Atlético Madrid Thuis
Atlético Madrid Thuis Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Thuis
Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
€ 69,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
€ 69,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
€ 54,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 44,99
Atlético de Madrid Strike
Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético de Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor kids
€ 64,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor heren
€ 149,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingstop voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingstop voor kids
€ 64,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor kids
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor kids
€ 24,99
Atlético Madrid Uit
Atlético Madrid Uit Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Uit
Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
€ 69,99
Atlético Madrid Uit
Atlético Madrid Uit Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Uit
Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
€ 64,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
€ 37,99
Atlético de Madrid Strike
Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético de Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor heren
€ 47,99
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Atlético de Madrid Chill van sweatstof Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
Atlético de Madrid Chill van sweatstof
Nike voetbalhoodie met rits over de hele lengte voor dames
€ 79,99
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde Nike Total 90 Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
Customize
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2025/26 Stadium Derde
Nike Total 90 Replicavoetbalshirt met Dri-FIT voor heren
€ 99,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Uit
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor heren
€ 54,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor kids
€ 109,99
Atlético de Madrid Strike
Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético de Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor heren
€ 74,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
€ 59,99
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Apex vissershoedje
Chelsea 25/26
Nike Apex vissershoedje
€ 29,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
€ 44,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens
Atlético Madrid Club
Nike voetbalhoodie van sweatstof met rits voor jongens
€ 54,99
Atlético Madrid Thuis
Atlético Madrid Thuis Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Thuis
Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
€ 69,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike driedelig replicavoetbaltenue voor baby's/peuters
€ 69,99
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid 2026/27 Stadium Thuis
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
€ 42,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor dames
€ 54,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor kids
€ 44,99
Atlético de Madrid Strike
Atlético de Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético de Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor kids
€ 64,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingspak voor heren
€ 149,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingstop voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbaltrainingstop voor kids
€ 64,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor dames
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid Nike voetbalshirt voor kids
Atlético de Madrid
Nike voetbalshirt voor kids
€ 24,99
Atlético Madrid Uit
Atlético Madrid Uit Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Uit
Nike Dri-FIT warming-uptop voor heren
€ 69,99
Atlético Madrid Uit
Atlético Madrid Uit Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Uit
Nike Dri-FIT warming-uptop voor kids
€ 64,99
Atlético Madrid Strike
Atlético Madrid Strike Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
Gerecyclede materialen
Atlético Madrid Strike
Nike Dri-FIT knit voetbalshorts voor kids
€ 37,99

Atlético de Madrid tenue 2026/27: beleef het mee

Sinds de lancering van de eerste voetbalschoenen in 1971 is Nike trotse partner van de wereldwijde voetbalsport. Onze nieuwe Atlético Madrid tenues zijn ontworpen met de kleuren en prints van de club, zodat je in authentieke stijl kunt laten zien voor wie je bent. Ga voor een shirt van Atlético Madrid om het team toe te juichen of kleed je in het nieuwe voetbalseizoen van top tot teen in een Atlético Madrid tenue. Nike heeft de nieuwste thuiscollectie, uitcollectie en derde collectie, plus het tenue van de keeper. Bereid je je voor op een wedstrijd? We maken onze Atlético Madrid shirts van stoffen van topkwaliteit, zodat je op je best kunt spelen.

Van dromen naar doen met een kwaliteits-tenue

Jongeren over de hele wereld dromen van een leven als sportheld. Of je nu een plaatselijke superster in huis hebt of een toekomstig profvoetballer: ons nieuwe Atlético Madrid voetbaltenue helpt hem of haar een topprestatie neer te zetten. Onze unieke Onze unieke Aero-FIT-technologie voert lucht af tussen je huid en de stof, zodat zweet razendsnel verdampt. Zo blijven jonge spelers fris en gefocust. Door een eenvoudig ontwerp met een elastische tailleband blijven onze tenues perfect op hun plek bij het rennen, draaien, passen en schieten.

Tackel alle omstandigheden in performance trainingspakken

Van een zware training op een ijzige ochtend tot een feestmoment na de wedstrijd: in onze Atlético Madrid collectie vind je de kleding waarin je warm blijft. Een lange trainingsbroek isoleert je benen zonder wapperende afleiding. Stoffen met extra stretch geven je alle bewegingsvrijheid, en met een handige ritssluiting aan de onderkant kun je deze broeken aan- en uitdoen zonder je schoenen te hoeven uittrekken. Om de look compleet te maken combineer je hem met een bijpassend trainingsjack met capuchon. Alles natuurlijk met de authentieke clubemblemen, zodat je hele tenue in stijl blijft.

Laat je stijl zien met streetwear

Of je nu een extra laagje aantrekt na de wedstrijd of de stad in gaat met vrienden: onze Atlético Madrid kleding is een stijlvolle keuze. Een warme hoodie met een ruime fit is perfect als warme extra laag. Je kunt zelf bepalen hoe warm je hem precies maakt als je kiest voor een hoodie met een halve rits. Onze matchende fleecebroeken hebben elastische boorden bij de enkels voor een iconische vorm. Train je bij warmer weer? Onze shirts met het Atlético Madrid embleem zijn gemaakt van fris, ademend katoen. Check de details zoals de labels bij de zoom en Nike Swoosh elementen waarmee je de look compleet maakt.

Bescherm de toekomst met Nike Move to Zero

De planeet beschermen voor toekomstige generaties is een doel waar we als team aan moeten werken, en Nike gaat ervoor. Move to Zero is onze manier om ons doel van nul CO2-uitstoot en nul afval te bereiken. Als het even kan, maken we onze Atlético Madrid voetbaltenues van gerecyclede garen gemaakt van plastic flessen. We hebben ons doel nog niet bereikt, maar we komen elke dag een stapje dichterbij. Wil je meedoen? Zoek dan naar een Atlético Madrid shirt met het label 'duurzame materialen'.