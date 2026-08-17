Atlético de Madrid tenue 2026/27: beleef het mee
Sinds de lancering van de eerste voetbalschoenen in 1971 is Nike trotse partner van de wereldwijde voetbalsport. Onze nieuwe Atlético Madrid tenues zijn ontworpen met de kleuren en prints van de club, zodat je in authentieke stijl kunt laten zien voor wie je bent. Ga voor een shirt van Atlético Madrid om het team toe te juichen of kleed je in het nieuwe voetbalseizoen van top tot teen in een Atlético Madrid tenue. Nike heeft de nieuwste thuiscollectie, uitcollectie en derde collectie, plus het tenue van de keeper. Bereid je je voor op een wedstrijd? We maken onze Atlético Madrid shirts van stoffen van topkwaliteit, zodat je op je best kunt spelen.
Van dromen naar doen met een kwaliteits-tenue
Jongeren over de hele wereld dromen van een leven als sportheld. Of je nu een plaatselijke superster in huis hebt of een toekomstig profvoetballer: ons nieuwe Atlético Madrid voetbaltenue helpt hem of haar een topprestatie neer te zetten. Onze unieke Onze unieke Aero-FIT-technologie voert lucht af tussen je huid en de stof, zodat zweet razendsnel verdampt. Zo blijven jonge spelers fris en gefocust. Door een eenvoudig ontwerp met een elastische tailleband blijven onze tenues perfect op hun plek bij het rennen, draaien, passen en schieten.
Tackel alle omstandigheden in performance trainingspakken
Van een zware training op een ijzige ochtend tot een feestmoment na de wedstrijd: in onze Atlético Madrid collectie vind je de kleding waarin je warm blijft. Een lange trainingsbroek isoleert je benen zonder wapperende afleiding. Stoffen met extra stretch geven je alle bewegingsvrijheid, en met een handige ritssluiting aan de onderkant kun je deze broeken aan- en uitdoen zonder je schoenen te hoeven uittrekken. Om de look compleet te maken combineer je hem met een bijpassend trainingsjack met capuchon. Alles natuurlijk met de authentieke clubemblemen, zodat je hele tenue in stijl blijft.
Laat je stijl zien met streetwear
Of je nu een extra laagje aantrekt na de wedstrijd of de stad in gaat met vrienden: onze Atlético Madrid kleding is een stijlvolle keuze. Een warme hoodie met een ruime fit is perfect als warme extra laag. Je kunt zelf bepalen hoe warm je hem precies maakt als je kiest voor een hoodie met een halve rits. Onze matchende fleecebroeken hebben elastische boorden bij de enkels voor een iconische vorm. Train je bij warmer weer? Onze shirts met het Atlético Madrid embleem zijn gemaakt van fris, ademend katoen. Check de details zoals de labels bij de zoom en Nike Swoosh elementen waarmee je de look compleet maakt.
Bescherm de toekomst met Nike Move to Zero
De planeet beschermen voor toekomstige generaties is een doel waar we als team aan moeten werken, en Nike gaat ervoor. Move to Zero is onze manier om ons doel van nul CO2-uitstoot en nul afval te bereiken. Als het even kan, maken we onze Atlético Madrid voetbaltenues van gerecyclede garen gemaakt van plastic flessen. We hebben ons doel nog niet bereikt, maar we komen elke dag een stapje dichterbij. Wil je meedoen? Zoek dan naar een Atlético Madrid shirt met het label 'duurzame materialen'.