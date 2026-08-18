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Atletiekschoenen

(21)
Nike Victory 2 'Keely Hodgkinson'
Nike Victory 2 'Keely Hodgkinson' Atletiekspikes voor lange afstanden
Nike Victory 2 'Keely Hodgkinson'
Atletiekspikes voor lange afstanden
€ 219,99
Nike Dragonfly 2 Elite
Nike Dragonfly 2 Elite Atletiekspikes voor lange afstanden
Nike Dragonfly 2 Elite
Atletiekspikes voor lange afstanden
€ 219,99
Nike Zoom Rival Distance
Nike Zoom Rival Distance Track and Field distance spikes
Nike Zoom Rival Distance
Track and Field distance spikes
€ 84,99
Nike Zoom Rival Sprint
Nike Zoom Rival Sprint Track and field sprinting spikes
Nike Zoom Rival Sprint
Track and field sprinting spikes
€ 84,99
Nike Zoom Rival Multi
Nike Zoom Rival Multi Track and Field multi-event spikes
Nike Zoom Rival Multi
Track and Field multi-event spikes
€ 84,99
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Track and Field distance spikes
Nike Dragonfly 2
Track and Field distance spikes
€ 174,99
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
Net binnen
Nike Zoom Fly 6
Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
€ 179,99
Nike Vaporfly 4 x Renegade
Nike Vaporfly 4 x Renegade Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
Nike Vaporfly 4 x Renegade
Wedstrijdschoenen voor heren (straat)
€ 269,99
Nike High Jump Elite
Nike High Jump Elite Track & Field jumping spikes
Nike High Jump Elite
Track & Field jumping spikes
€ 134,99
Nike Zoom Rival Jump
Nike Zoom Rival Jump Track & Field jumping spikes
Nike Zoom Rival Jump
Track & Field jumping spikes
€ 84,99
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC spikes voor veldlopen
Nike Dragonfly XC
spikes voor veldlopen
€ 174,99
Nike Long Jump Elite
Nike Long Jump Elite Track & Field jumping spikes
Nike Long Jump Elite
Track & Field jumping spikes
€ 149,99
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Track and field sprinting spikes
Nike Maxfly 2
Track and field sprinting spikes
30% korting
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track and Field distance spikes
Nike Victory 2
Track and Field distance spikes
30% korting
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Atletiekspikes voor sprints
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Atletiekspikes voor sprints
30% korting
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Wedstrijdschoenen (straat) en veldloopwedstrijdschoenen
Nike Zoom Rival Waffle 6
Wedstrijdschoenen (straat) en veldloopwedstrijdschoenen
30% korting
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Track and field sprinting spikes
Nike Zoom Ja Fly 4
Track and field sprinting spikes
30% korting
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Atletiekspikes (meerkamp)
Nike Zoom Rival Multi Glam
Atletiekspikes (meerkamp)
30% korting
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Atletiekspikes voor lange afstanden
Nike Zoom Rival Distance Glam
Atletiekspikes voor lange afstanden
30% korting
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Atletiekspikes voor springdisciplines
Nike Zoom Rival Jump Glam
Atletiekspikes voor springdisciplines
30% korting
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Atletiekspikes voor springdisciplines
Nike Pole Vault Elite
Atletiekspikes voor springdisciplines
30% korting
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Atletiekschoenen: gemaakt voor elke afstand

Of je nu naar de finish sprint of je rondjes loopt, bij Nike vind je trackschoenen waarop jij je beste prestaties neerzet. We hebben lichte ontwerpen met een luchtig bovenwerk. Ontdek bijvoorbeeld onze atletiekschoenen met een enkele laag mesh. Die ademen op de plekken waar je dat het hardst nodig hebt. Ben je op zoek naar flexibele schoenen? Kies dan voor een paar atletiekschoenen met vier of zes vervangbare spikes. Die hebben fantastische grip op veel verschillende ondergronden. We hebben ook aanpasbare schoenen voor middellange tot lange afstanden. Bekijk de atletiekschoenen met rubber bij de hiel voor betrouwbare grip waarmee je vol op de rem kunt als je de finish over bent.


Onze atletiekschoenen zijn absolute winnaars op het gebied van comfort. Ze hebben een veerkrachtige demping onder de middenvoet en hiel, zodat jij comfortabel richting de finish rent. Onze soepele schoenen houden je op de been en stuwen je voort. Ontdek atletiekschoenen met Air Zoom units in de voorvoet. Deze demping met twee luchtkamers veert terug bij elke stap en geeft je snelheid, stabiliteit en controle. Ondersteunende binnenzolen geven je support en stabiliteit. We hebben ook schoenen waarbij de zool aan de kant van de grote teen verhoogd is, zodat de spikes stabieler aanvoelen op rechte stukken en in de bochten. Kies een paar schoenen met ondersteuning rond de middenvoet, zodat je voet stevig op zijn plaats blijft en jij klaar bent voor de race.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om mee te doen, kies je voor Nike atletiekschoenen met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.