Maak kennis met Leticia

Leticia woont in São Paulo, de stad met de meeste inwoners in Brazilië en het centrum van een bruisende straatvoetbalscene. "Ik begon te spelen toen ik een jaar of zes was," zegt ze. "In het begin was ik het enige meisje op de straat. Ze zeiden altijd dat dit geen sport voor vrouwen was. Maar dat boeide me niet, want ik vond voetballen het leukste wat er was, dus ik bleef het doen."