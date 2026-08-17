Ronaldo voetbalschoenen: krachtig het veld op
Betreed vol zelfvertrouwen het veld met onze onmiskenbare Ronaldo schoenen aan je voeten. Geïnspireerd door een van de meest iconische voetbalsterren ter wereld, combineren onze schoenen kwaliteit met comfort. Zo zijn er modellen met onze kenmerkende tri-star noppen. Die bieden grip in verschillende richtingen zodat je zelfverzekerd en krachtig kunt bewegen. Noppen bij de neus zorgen voor maximale grip en ondersteunen je tijdens explosieve versnellingen.
Wanneer je 90 minuten lang maximaal presteert is comfort superbelangrijk. Ontdek CR7 voetbalschoenen met Nike Flykit technologie, die je enkels ondersteunt met een zachte, stretchy stof en de hele wedstrijd lang perfect past. De gladde bovenkant zit comfortabel rond je voet. Onze minimalistische gebreide bovenkant is ontworpen om zo licht mogelijk aan te voelen, zodat niets je tegenhoudt om die volgende goal te maken. Op zoek naar optimale balcontrole? Kies voor een paar met een Vaporposite+ bovenkant. Deze technologie combineert stroeve mesh met rasters met een premium voering, zodat jij bij de bal kunt blijven.
We weten dat stabiliteit vanaf de grond begint. Daarom maken we onze Ronaldo voetbalschoenen met snelheidskooien. Een snelheidskooi is gemaakt van ultralichte, flexibele materialen en houdt je voet vast op de buitenzool. Voor extra veerkracht kies je Ronaldo schoenen met Air Zoom units in de hielen. Die zorgen voor een verend gevoel onder je voet, zodat je over het veld kunt razen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en de toekomst van de sport te beschermen. Doe je met ons mee? Kies dan voor Ronaldo schoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat minstens 20% van het gewicht bestaat uit gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren gemaakt van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. Ook maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.