Comment faire du sport pendant mes règles ? | QJP

Questions Jamais Posées
Allaitement, superposition de brassières et faire de l'exercice pendant ses règles.
Bienvenue dans la rubrique QJP : nous répondons aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la poitrine, les brassières de sport et l'exercice physique.
Aujourd'hui, nous abordons des sujets très variés pour nous assurer que si vous allaitez, si vous avez vos règles ou rien de tout ça, vous continuez à vous entraîner en portant une brassière de sport adaptée. Nous répondrons aux questions suivantes :
- Puis-je porter une brassière de sport si j'allaite ?
- Devrais-je porter deux brassières pour faire de l'exercice ?
- Comment faire du sport pendant ses règles ?
1. Puis-je porter une brassière de sport si j'allaite ?
OUI, absolument. Lorsque vous allaitez, les deux caractéristiques fondamentales qu'il faut attendre d'une brassière sont : un maintien confortable et un accès facile pour l'allaitement.
La brassière de maternité Nike (M) Swoosh est conçue spécialement pour les mères, avec des épaisseurs faites pour faciliter l'allaitement ou l'utilisation d'un tire-lait et un tissu spécialement conçu pour dissimuler les pertes de lait. Une glissière réglable s'adapte parfaitement à l'évolution de votre poitrine, pendant et après votre grossesse. Vous pouvez également essayer la brassière de sport Indy Luxe. Il ne s'agit pas d'une brassière de maternité, mais elle est conçue pour offrir un confort optimal.
2. Devrais-je porter deux brassières pour faire de l'exercice ?
L'idée de porter deux brassières l'une sur l'autre (une brassière classique sous votre brassière de sport) est à éviter à tout prix. Si vous avez la sensation que votre brassière de sport ne vous procure pas suffisamment de maintien, essayez des modèles qui offrent plus de protection ou qui sont spécifiquement conçus pour contenir les mouvements de la poitrine.
Une brassière de sport adaptée ne nécessite aucun maintien supplémentaire, vous le sentirez immédiatement. Souvenez-vous qu'il faut rester très vigilante en ce qui concerne la tenue : un mauvais choix de taille vous donnera l'impression que quelque chose ne va pas.
Une fraîcheur optimale
La superposition de deux brassières procure non seulement de l'inconfort, mais limite également vos mouvements, ralentit la circulation sanguine et empêche l'évacuation efficace de la transpiration. Vous pouvez éviter tous ces inconvénients avec une brassière de sport conçue dans une matière respirante. Donnez-vous le temps d'essayer nos différents modèles et rappelez-vous : vous aurez peut-être besoin de niveaux de maintien différents en fonction des activités que vous pratiquez.
3. Comment faire du sport pendant ses règles ?
Vous vous demandez pourquoi vous survolez une séance de HIIT une semaine et vous êtes en difficulté la suivante ? Il n'y a rien de mystérieux : c'est biologique. Oui, vraiment. Les différentes périodes de votre cycle menstruel peuvent avoir un impact considérable sur votre entraînement.
Stacy Sims est une experte mondialement renommée de la physiologie des athlètes féminines. Elle nous a aidés à créer une collection d'entraînements adaptés aux trois phases de votre cycle menstruel. Prenez le premier jour de vos règles comme point de départ pour commencer à adapter vos entraînements à votre cycle et tirer le meilleur parti de votre entraînement.
Force décuplée
Au premier jour de vos règles et pendant les 12 jours suivants, votre taux d'hormones est au plus bas, ce qui vous donne un avantage naturel sur le plan sportif. Vous pouvez courir plus vite, mieux récupérer, vous sentir pleine d'énergie et réussir haut la main des entraînements de haute intensité tels que des sessions HIT, des runs avec des dénivelés ou des sprints. Profitez de cette période pour vous dépasser.
Ensuite, à partir de l'ovulation et jusqu'au 20e jour de votre cycle, vous entrez dans la phase modérée. Les poussées d'œstrogènes durant la première moitié de cette phase peuvent vous donner davantage confiance en vous et vous faire vous sentir plus forte. C'est le moment de travailler l'endurance et le renforcement. Soyez plus exigeante durant vos entraînements en courant plus de kilomètres, en prolongeant vos efforts et en faisant des entraînements de résistance.
Mangez plus lentement
Lorsque les symptômes du syndrome prémenstruel commencent à se faire ressentir (environ 10 jours avant le début de votre prochain cycle), vous pouvez ressentir une baisse d'énergie liée aux forts taux de progestérone et d'œstrogènes. Optez pour des entraînements de faible intensité, comme de longues marches, du yoga réparateur ou du Pilates.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d'adapter vos entraînements à votre cycle menstruel à l'aide de notre collection (Cycle)Sync, rendez-vous sur l'application Nike Training Club.
Et découvrez nos autres QJP pour en savoir plus sur les questions fréquentes que vous vous posez sur les brassières, la poitrine et l'exercice physique.