Brassières de sport rembourrées : quand sport rime avec confort
Chez Nike, nous estimons que tous les sportifs méritent de s'entraîner en toute confiance. C'est pour cela que nos brassières de sport rembourrées pour femmes sont pensées pour un maintien sans faille, pour que tu restes concentrée et à l'aise. Les tissus respirants et évacuant l'humidité éloignent la transpiration pour un séchage rapide. Les fibres ultra-extensibles suivent tous les mouvements. De plus, les coussinets lisses garantissent un aspect impeccable sous les vêtements.
Maintien et galbe
À la recherche d'un modèle combinant maintien supplémentaire et silhouette élégante ? Nos brassières de sport à coussinets moulés sont faites pour toi. Des empiècements spécialement conçus assurent une couvrance fiable. Les coutures plates créent une sensation de confort sur la peau. Les bretelles fines offrent un maintien optimal sans alourdir. Nous proposons même des brassières de sport à coussinet amovible permettant de jouer la carte de la légèreté au gré de tes envies.
La confiance nécessaire pour bouger
Qui dit sport différent, dit différentes sollicitations du corps. Nos brassières de sport rembourrées offrent donc plusieurs maintiens. Associant style minimaliste et tissus extensibles, nos versions à maintien léger sont parfaites pour les entraînements à faible impact, tels que le yoga ou le Pilates. Pour les activités comme le vélo, la randonnée ou la musculation, une brassière de sport à maintien normal permet de garder le contrôle. Un run difficile en vue ? Choisis des articles à maintien supérieur pour réduire les rebonds et protéger le dos. Et quand les températures grimpent, enfile un modèle avec empiècements en mesh dans les zones à forte chaleur qui assurent une meilleure aération là où c'est le plus nécessaire.
Brassières de sport de maternité
Pendant la grossesse, une brassière de sport adéquate est essentielle pour donner à ton corps en évolution le soutien dont il a besoin. C'est pour cela que nos brassières de sport de maternité sont fabriquées dans des matières ultra-extensibles. Elles peuvent ainsi s'adapter aux changements du corps, tout en offrant un maintien et une protection efficaces pendant le sport. Si tu allaites, opte pour une brassière de sport intégrant plusieurs épaisseurs discrètes facilitant l'accès. Elles sont dotées de fibres d'évacuation de l'humidité qui t'aideront à rester au frais et à l'aise. Sans oublier les brassières de sport à rembourrage fixe, gages d'un maintien optimal, ce qui te permet de te concentrer sur tes objectifs.
Un rembourrage performant
Parce que tes vêtements de sport doivent être aussi beaux que performants, nos brassières de sport à rembourrage intégré se déclinent dans différentes coupes et couleurs pour répondre à tes préférences. Tu trouveras des modèles zippés à l'avant, à enfiler et ajustables, ainsi que des brassières style bandeau, sans manches ou à dos nageur. Côté motifs et coloris, tu pourras affirmer ta personnalité avec des couleurs vitaminées ou opter pour un imprimé spectaculaire qui fera de l'effet. Tu préfères la simplicité ? Sélectionne des coloris neutres qui iront avec tout. En plus, le Swoosh Nike, marque de qualité emblématique, est imprimé sur les bretelles et les bandes.
Préserver notre futur
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, adopte une brassière de sport rembourrée portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.