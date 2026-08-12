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Vestes d'hiver pour femme

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Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
119,99 €
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Veste de running pour femme
Matériaux recyclés
Nike Storm-FIT Swift
Veste de running pour femme
139,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Veste de running Repel pour femme
Matériaux recyclés
Nike Tempo
Veste de running Repel pour femme
74,99 €
Nike ACG « Mystery Lights »
Nike ACG « Mystery Lights » Veste de ski
Matériaux recyclés
Nike ACG « Mystery Lights »
Veste de ski
399,99 €
Nike ACG « Canwell Glacier »
Nike ACG « Canwell Glacier » Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Nike ACG « Canwell Glacier »
Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
199,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running sans manches Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running sans manches Therma-FIT pour femme
99,99 €
Nike AeroSwift Aerogami
Nike AeroSwift Aerogami Veste de running Storm-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift Aerogami
Veste de running Storm-FIT pour femme
234,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running Therma-FIT pour femme
124,99 €
Jordan Flight
Jordan Flight Veste en duvet pour Femme
Jordan Flight
Veste en duvet pour Femme
369,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste en Fleece à poils longs pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Veste en Fleece à poils longs pour femme
30 % de réduction
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Veste de running sans manches pour femme
Matériaux recyclés
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Veste de running sans manches pour femme
30 % de réduction
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Doudoune sans manches matelassée Therma-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Brooklyn
Doudoune sans manches matelassée Therma-FIT pour femme
30 % de réduction

Manteaux et vestes d'hiver pour femme : affronte le froid

Nos vestes d'hiver pour femme sont équipées d'une technologie supérieure qui t'aide à donner le meilleur, même quand il fait froid. Affronte les éléments confortablement grâce à des revêtements déperlants sur lesquels la pluie glisse. Parallèlement, les capuches réglables te permettent de trouver la couverture et la tenue idéales. Et si l'intensité augmente ? Enfile une veste d'hiver pour femme dotée de la technologie Dri-FIT de Nike. Ce tissu novateur éloigne la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore rapidement, ce qui t'aide à rester au frais et au sec plus longtemps. Sans oublier les poignets et ourlets élastiques qui te protègent des courants d'air et emprisonnent la chaleur, pour que tu puisses te concentrer sur tes objectifs. L'avant zippé te permet d'ajuster le niveau de protection. Et pour encore plus de confort, jette un œil aux manteaux d'hiver pour femme ultra-doux au toucher.


Tu vas faire du sport en extérieur ? Enfile une veste d'hiver Nike pour femme qui ne va pas te ralentir. Les tissus souples bougent avec toi et t'offrent une grande liberté de mouvement pour courir, sauter et pivoter. S'il fait très froid, opte pour un modèle matelassé. Le garnissage ultra-léger piège l'air dans des poches pour offrir un surcroît de chaleur sans t'alourdir. Envie d'une pièce polyvalente ? Craque pour une veste sans manches, idéale pour jouer des superpositions avec un sweatshirt. Les poches pratiques sont parfaites pour garder les affaires à portée de main en déplacement et les mains bien au chaud.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vestes d'hiver pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais nous sommes sur la bonne voie.