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T-shirts et hauts bleus pour femme

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Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Débardeur de running pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Swift Aero-FIT
Débardeur de running pour Femme
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Nike One Classic
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Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Nike One
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Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
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Nike Swift Aero-FIT
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Haut de running à manches courtes pour femme
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Nike Pro
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Nike One Fitted
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Veste à zip Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
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Nike One Fitted Pour Femme
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Pour Femme
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Nike Victory
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Haut de tennis à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Jordan
Jordan Débardeur pour Femme
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Nike Pro Seamless
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Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
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Golden State Warriors Icon Edition
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Nike Pro
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Nike AeroSwift
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
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France 2026 Stadium Domicile
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Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme
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France 2026 Match Domicile
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Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Débardeur de tennis pour Femme
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Débardeur de tennis pour Femme
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt
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T-shirt
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Angleterre 2026 Stadium Gardien de but
Angleterre 2026 Stadium Gardien de but Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour femme
Stock épuisé
Angleterre 2026 Stadium Gardien de but
Maillot de foot à manches courtes Replica Nike Dri-FIT pour femme
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Croatie 2026 Stadium Extérieur
Croatie 2026 Stadium Extérieur Haut de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
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Minnesota Timberwolves Icon Edition
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NikeCourt Court Collection
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Paris Saint-Germain 2026/27 Match Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Match Domicile Maillot de foot Authentic Nike Aero-FIT pour femme
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Paris Saint-Germain 2026/27 Match Domicile
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NikeCourt Advantage
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Maillot pour femme
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Nike Zenvy
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Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile Maillot de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
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Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
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Nike AeroSwift
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Nike Club Rules
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Atlético Madrid
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Jordan
Jordan Chemise ras-du-cou à motif Brazil pour femme
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Nike Dri-FIT Soccer Repica Jersey pour femme
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
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Angleterre Strike
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Nike Pro
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Nike SB
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Nike Sportswear Chill Lace Maillot oversize pour femme
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Nike AeroSwift
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Sweat à 1/4 de zip pour femme
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FFF
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Inter Milan Strike
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Inter Milan Strike
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Croatie 2026 Stadium Extérieur
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Minnesota Timberwolves Icon Edition
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Paris Saint-Germain 2026/27 Match Domicile
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NikeCourt Advantage
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Inter Milan 2026/27 Stadium Domicile
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Nike Universa
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
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Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Haut de foot en maille à col ras-du-cou Nike Dri-FIT pour femme
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Inter Milan Strike
Haut de foot en maille à col ras-du-cou Nike Dri-FIT pour femme
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Hauts et t-shirts bleus pour femme : une sensation de fraîcheur et de confort

Tu préfères l'entraînement à la salle ou le running en extérieur ? Nos hauts bleus pour femme t'offrent un maximum de fraîcheur pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. Découvre des modèles semi-épais fabriqués avec des matières douces pour t'assurer un confort optimal à chaque instant. Tu cherches un vêtement doux et structuré ? Opte pour un t-shirt bleu marine pour femme en coton délavé qui conserve sa forme et reste agréable au toucher. Nous proposons aussi des modèles légers conçus pour une bonne respirabilité, comme des hauts bleu ciel pour femme sans manches avec dos ouvert qui laissent facilement s'échapper l'humidité.


Découvre nos hauts pour femme bleus aux silhouettes confortables. Les t-shirts classiques dotés d'une coupe ample offrent une sensation de légèreté. Tu cherches un vêtement plus épuré ? Opte pour un modèle moulant avec une bande élastique en jacquard doux sur l'ourlet. Il restera bien en place, même quand tu te donnes à fond. Si la souplesse est ta priorité, choisis un modèle quart de zip qui te permet d'ajuster la coupe : ferme le zip pour rester au chaud ou ouvre-le pour laisser l'air circuler. Les trous pour les pouces garantissent une meilleure protection et maintiennent les manches en place.


Trouve des hauts bleu marine pour femme qui correspondent à ton énergie. Découvre les modèles dotés de la technologie Nike Dri-FIT : ce matériau réputé évacue la transpiration de ta peau pour accélérer son évaporation et te faire profiter d'un maximum de fraîcheur. Jette aussi un œil à nos t-shirts avec des empiècements en mesh sous les aisselles qui offrent une aération supplémentaire ciblée. Tu trouveras enfin des modèles avec des fentes latérales qui te permettent de t'étirer et de courir sans limites.


Prendre soin de l'environnement est un sport d'équipe, et nous tenons à jouer notre rôle. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis un haut bleu électrique, bleu royal ou bleu cobalt pour femme portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.