Tenues et ensembles de yoga

(66)
Genre 
(0)
Enfant 
(0)
Rechercher par prix 
(0)
Couleur 
(0)
Sport 
(1)
Yoga
Marque 
(0)
Style 
(0)
Technologie 
(0)
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Veste à zip Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Veste à zip Dri-FIT pour femme
94,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Veste à zip Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Veste à zip Dri-FIT pour femme
94,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantalon ample taille mi-haute pour femme
Nike Zenvy
Pantalon ample taille mi-haute pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Débardeur pour femme
Nike Zenvy
Débardeur pour femme
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Meilleure vente
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging corsaire taille haute pour femme
Nike Zenvy
Legging corsaire taille haute pour femme
89,99 €
Nike One
Nike One Brassière de sport à maintien léger pour Femme
Matériaux recyclés
Nike One
Brassière de sport à maintien léger pour Femme
44,99 €
Nike One
Nike One Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
39,99 €
Nike One
Nike One Legging fuseau long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging fuseau long taille haute pour femme
54,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Brassière de sport convertible et rembourrée à maintien léger pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Alate Minimalist
Brassière de sport convertible et rembourrée à maintien léger pour Femme
47,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Brassière de sport convertible et rembourrée à maintien léger pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Alate Minimalist
Brassière de sport convertible et rembourrée à maintien léger pour Femme
47,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Brassière de sport convertible et rembourrée à maintien léger pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Alate Minimalist
Brassière de sport convertible et rembourrée à maintien léger pour Femme
47,99 €

Ensembles de yoga : trouve ton flow

Renforcement musculaire, exercices d'équilibre stimulants, postures de repos relaxantes : nos ensembles de yoga t'aident à te concentrer et à t'ancrer dans le moment présent. Les coupes épurées te permettent de bouger librement sans distraction, et les tissages à l'épreuve des squats garantissent une confiance maximale. Tu trouveras également des poches zippées discrètes pour garder tes essentiels en sécurité et à portée de main pendant ta pratique. Enfin, nos brassières de sport maintiennent ta poitrine en place pour que tu puisses te focaliser sur ta prochaine posture.


Nos ensembles de yoga sont soigneusement conçus pour s'adapter aux mouvements fluides et à un rythme conscient. Nous proposons des leggings dans des tissus qui offrent un maintien doux pour que tu puisses visualiser clairement ta posture. Quant à nos hauts, ils se déclinent en manches courtes et longues pour chaque saison. Tu participes à une séance de hot yoga ? Choisis un haut léger à bretelles et un legging court qui offrent une sensation seconde peau. Et pour rester en mouvement pendant ta grossesse, opte pour des vêtements de maternité qui s'adaptent aux changements de ton corps.


Nous fabriquons nos ensembles de yoga dans des tissus haut de gamme conçus pour le mouvement. Par exemple, la technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour qu'elle sèche rapidement, ce qui t'aide à rester à l'aise pendant les asanas difficiles et les cours d'Ashtanga. Les tissus InfinaSoft sont doux sur la peau, parfaits pour les séances tranquilles et réparatrices. Grâce à l'élasticité des matériaux, ta tenue de yoga s'adapte à tes mouvements tout en conservant sa forme. Sélectionne des ensembles de yoga assortis pour un look coordonné.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour rejoindre l'aventure, choisis des ensembles de yoga portant la mention « Matières durables ». Cela signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.