Avis sur Nike Training Club

« J'ai suivi le programme de renforcement de huit semaines à la maison et ça a été une super expérience ! Même si j'avais peu d'équipement (j'avais simplement des haltères, une slam ball et une barre de traction), les entraînements sont suffisamment variés pour ne pas devenir répétitifs afin que cela reste amusant et intéressant. »

« L'application est gratuite, mais elle est tout aussi efficace que d'autres qui coûtent environ 10 € par mois. L'application est vraiment intuitive et permet de consulter facilement son programme d'entraînement par jour, par semaine ou sur l'ensemble des huit semaines. Le programme m'a vraiment permis de garder la motivation et la forme pendant le confinement. »

« C'est la meilleure application que j'ai trouvée pour m'entraîner chez moi. Elle élabore des programmes d'entraînement sur mesure en fonction de notre taille, de notre poids et de nos objectifs de fitness. On peut évaluer la difficulté des sessions pour recevoir des entraînements encore plus personnalisés. On peut même écouter sa musique avec l'application pendant ses entraînements. Et cerise sur le gâteau, elle est gratuite ! »

« Si vous commencez juste, ou que vous avez un niveau intermédiaire (ou même avancé !), c'est la meilleure application. Je l'ai installée en février de cette année sur mon nouveau téléphone, et je ne pouvais pas espérer de meilleur cadeau. Accéder GRATUITEMENT à toutes ces connaissances et cette aide, c'est juste magique ! »

« Les programmes Démarrer du bon pied, Poids du corps uniquement et S'affiner SONT LES MEILLEURS. Ils mélangent cardio et musculation pour travailler sur l'ensemble du corps en fonction de votre ressenti et de votre progression. Je recommande cette application à toutes les personnes qui ont besoin d'aide pour s'y mettre et garder la motivation. C'est une alliée précieuse. En tout cas elle l'a été pour moi ! Merci NIKE ! »