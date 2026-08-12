  1. Chaussures
    2. /
  2. Air Max

Chaussures et baskets Nike Air Max pour femme

(32)
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Nike Air Max Plus By Nico Williams Chaussure personnalisable
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max Plus By Nico Williams
Chaussure personnalisable
209,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour femme
Nike Air Max 90
Chaussure pour femme
159,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Chaussure pour Femme
Nike Air Max 90
Chaussure pour Femme
159,99 €
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Chaussure pour femme
+1
Nike Air Max Plus SE
Chaussure pour femme
189,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
+4
Meilleure vente
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme avec motifs réfléchissants
129,99 €
Nike Air Max 90 G
Nike Air Max 90 G Chaussure de golf
Nike Air Max 90 G
Chaussure de golf
159,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Chaussure pour femme
Matériaux recyclés
Nike Air Max Muse
Chaussure pour femme
159,99 €
Nike Air Max Koko
Nike Air Max Koko Sandale pour femme
Nike Air Max Koko
Sandale pour femme
99,99 €
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour femme
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour femme
189,99 €
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Chaussure pour homme
Meilleure vente
Nike Air Max 90 Drift
Chaussure pour homme
149,99 €
Nike Air Max '95 G
Nike Air Max '95 G Chaussure de golf
Nike Air Max '95 G
Chaussure de golf
199,99 €
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Nike Air Max TL 2.5 Premium Chaussure pour homme
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Chaussure pour homme
179,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour ado
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour ado
109,99 €
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod Chaussure de skate
Nike Air Max Ishod
Chaussure de skate
109,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
159,99 €
Nike Air Max TL 2.5
Nike Air Max TL 2.5 Chaussure pour homme
Nike Air Max TL 2.5
Chaussure pour homme
179,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
159,99 €
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
159,99 €
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Chaussure pour femme
Nike Air Max Plus SE
Chaussure pour femme
199,99 €
Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour ado
Nike Air Max 95 Big Bubble
Chaussure pour ado
139,99 €
Nike Air Max Plus By You
Nike Air Max Plus By You Chaussure personnalisable
Personnaliser
+8
Personnaliser
Nike Air Max Plus By You
Chaussure personnalisable
209,99 €
Nike Air Max DN8 Be True By You
Nike Air Max DN8 Be True By You Chaussure personnalisable
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max DN8 Be True By You
Chaussure personnalisable
209,99 €
Nike Air Max 90 By You
Nike Air Max 90 By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
+1
Personnaliser
Nike Air Max 90 By You
Chaussure personnalisable pour femme
169,99 €
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Chaussure personnalisable pour Femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max 95 By You
Chaussure personnalisable pour Femme
209,99 €
Nike Air Max DN8 By You
Nike Air Max DN8 By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max DN8 By You
Chaussure personnalisable pour femme
209,99 €
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max 270 By You
Chaussure personnalisable pour femme
179,99 €
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max 1 By You
Chaussure personnalisable pour femme
169,99 €
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Chaussure personnalisable pour Femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max 95 By You
Chaussure personnalisable pour Femme
209,99 €
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Chaussure pour femme
Nike Air Max Moto 2K SE
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Chaussure pour femme
Nike Air Max SNDR
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Air Max DN8 By You
Nike Air Max DN8 By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max DN8 By You
Chaussure personnalisable pour femme
209,99 €
Nike Air Max 270 By You
Nike Air Max 270 By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max 270 By You
Chaussure personnalisable pour femme
179,99 €
Nike Air Max 1 By You
Nike Air Max 1 By You Chaussure personnalisable pour femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max 1 By You
Chaussure personnalisable pour femme
169,99 €
Nike Air Max 95 By You
Nike Air Max 95 By You Chaussure personnalisable pour Femme
Personnaliser
Personnaliser
Nike Air Max 95 By You
Chaussure personnalisable pour Femme
209,99 €
Nike Air Max Moto 2K SE
Nike Air Max Moto 2K SE Chaussure pour femme
Nike Air Max Moto 2K SE
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour femme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Chaussure pour femme
Nike Air Max 270
Chaussure pour femme
30 % de réduction
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Chaussure pour femme
Nike Air Max SNDR
Chaussure pour femme
30 % de réduction

Baskets Nike Air Max pour femme : dépasse tes objectifs

Quand tu repousses tes limites, nos chaussures Nike pour femme Air Max t'accompagnent à chaque pas. Nos différents motifs d'adhérence texturés s'adaptent à la surface sur laquelle tu t'entraînes. À l'intérieur, des systèmes d'amorti haute performance t'assurent le maintien et la protection qu'il te faut. De plus, nos semelles extérieures sont conçues à partir de matières perfectionnées dans le but de favoriser la solidité et la légèreté. Après tout, notre entreprise porte le nom de la déesse grecque de la victoire ; soutenir les femmes athlètes du monde entier fait donc partie de notre ADN.


Le cœur de nos baskets Nike Air Max pour femme, c'est notre unité Air réputée. Grâce à de l'air comprimé, ce système d'amorti innovant t'assure une protection supérieure, sans t'alourdir ni t'encombrer. Il absorbe l'impact de chaque mouvement puis reprend sa forme initiale, ce qui te renvoie l'énergie de ta foulée. Cela crée une sensation de propulsion qui t'aide à avancer. Cet effet est optimisé par de la mousse moelleuse additionnelle dans la semelle intermédiaire. Ton confort dure donc plus longtemps, ce qui limite la fatigue.


Tu cherches des baskets Nike Air Max pour femme qui te procurent un maintien de pointe ? Notre gamme Nike Air Max DN8 est ce qu'il te faut. Ces modèles intègrent huit tubes Air pressurisés répartis à travers la semelle. Le flux d'air passe d'un tube à l'autre en fonction de ta démarche personnelle. Privilégie les modèles dotés d'un clip en plastique au talon. Il contribue à tenir ton pied en place, d'où une sensation de maintien sécurisé.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures Nike Air Max pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. De plus, depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.