Sweats à capuche et sweats zippés pour femme : des superpositions au quotidien
Pour un run matinal ou un entraînement après le travail, tu seras fin prête dans un sweat à capuche zippé pour femme. Notre sélection comprend de nombreux modèles performants dans lesquels tu seras au chaud et confortable. Nos sweats à zip pour femme présentent des coupes amples et décontractées. Elles sont dotées de poches pour ranger tes clés ou te réchauffer les mains. Les zips à l'avant te permettent de contrôler la circulation de l'air et d'enfiler ou retirer le vêtement en toute simplicité. D'autre part, les tissus légers et doux garantissent ton confort toute la journée.
Des modèles adaptés à la météo
Quand la température baisse, sélectionne un sweat pour femme zippé en Fleece d'épaisseur moyenne. Tout doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, ce tissu moelleux te garde au chaud sans se déformer. À la mi-saison, nos modèles composés de tissu en molleton respirant sont le compromis idéal entre le Fleece et le jersey. Et quand la température chute, privilégie nos sweats à capuche équipés de la technologie Nike Therma-FIT. Ce tissu malin retient la chaleur naturelle du corps afin de te garder au chaud par temps froid, sans t'alourdir.
Un confort maximal
Tu te détends à la maison ou tu te rends au travail ? Un hoodie zippé pour femme te procure un confort immédiat. Sa matière douce à coutures plates est agréable sur la peau, même quand tu portes le vêtement toute la journée. Ainsi, tu peux bouger sans aucune distraction. Le tissu ultra souple t'offre une liberté de mouvement dans toutes les directions. Préserve la chaleur avec un sweat à capuche doté de bords côtelés extensibles au niveau des poignets et de l'ourlet. Sans oublier le cordon de serrage ajustable au cou qui maintient la capuche en place. D'autre part, le tissu respirant assure ton confort même quand la pression monte : tu peux donc affronter tous les défis de la journée.
Un style emblématique
Envie de te démarquer ? Adopte un sweat zippé pour femme qui intègre des détails originaux, comme des poches oversize et des côtes larges. Tu peux aussi choisir une coupe courte à épaules tombantes et manches amples qui crée un look drapé. Tu remarqueras des détails premium, comme une capuche doublée en satin qui ménage tes cheveux. De plus, certains modèles présentent des ouvertures pour les pouces qui te protègent mieux tout en maintenant les manches en place pendant l'entraînement. Des motifs colour-block audacieux aux imprimés originaux, en passant par le logo de ton club préféré, tu trouveras facilement un modèle qui correspond à ton style à toi. Quant au Swoosh emblématique de Nike, il apporte une note premium à ta tenue.
Notre aventure Move to Zero
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis un sweat zippé pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.