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Sweats à capuche et sweats zippés pour femme

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
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Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche à zip pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste à zip pour Femme
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Veste à zip pour Femme
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste de survêtement oversize pour femme
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ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
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ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Veste entièrement zippée
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Veste entièrement zippée
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FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
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NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Sweat à capuche à zip pour femme
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British & Irish Lions
British & Irish Lions Sweat à capuche et zip Nike Club pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Tunique à zip Dri-FIT pour femme
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Tunique à zip Dri-FIT pour femme
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Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
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Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
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Chelsea FC Phoenix Fleece
Chelsea FC Phoenix Fleece Sweat à capuche oversize Nike Football pour femme
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Atlético Madrid Chill Terry
Atlético Madrid Chill Terry Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
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Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
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Nike Therma-FIT One
Sweat à capuche entièrement zippé pour Femme
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Sweats à capuche et sweats zippés pour femme : des superpositions au quotidien

Pour un run matinal ou un entraînement après le travail, tu seras fin prête dans un sweat à capuche zippé pour femme. Notre sélection comprend de nombreux modèles performants dans lesquels tu seras au chaud et confortable. Nos sweats à zip pour femme présentent des coupes amples et décontractées. Elles sont dotées de poches pour ranger tes clés ou te réchauffer les mains. Les zips à l'avant te permettent de contrôler la circulation de l'air et d'enfiler ou retirer le vêtement en toute simplicité. D'autre part, les tissus légers et doux garantissent ton confort toute la journée.


Des modèles adaptés à la météo


Quand la température baisse, sélectionne un sweat pour femme zippé en Fleece d'épaisseur moyenne. Tout doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur, ce tissu moelleux te garde au chaud sans se déformer. À la mi-saison, nos modèles composés de tissu en molleton respirant sont le compromis idéal entre le Fleece et le jersey. Et quand la température chute, privilégie nos sweats à capuche équipés de la technologie Nike Therma-FIT. Ce tissu malin retient la chaleur naturelle du corps afin de te garder au chaud par temps froid, sans t'alourdir.


Un confort maximal


Tu te détends à la maison ou tu te rends au travail ? Un hoodie zippé pour femme te procure un confort immédiat. Sa matière douce à coutures plates est agréable sur la peau, même quand tu portes le vêtement toute la journée. Ainsi, tu peux bouger sans aucune distraction. Le tissu ultra souple t'offre une liberté de mouvement dans toutes les directions. Préserve la chaleur avec un sweat à capuche doté de bords côtelés extensibles au niveau des poignets et de l'ourlet. Sans oublier le cordon de serrage ajustable au cou qui maintient la capuche en place. D'autre part, le tissu respirant assure ton confort même quand la pression monte : tu peux donc affronter tous les défis de la journée.


Un style emblématique


Envie de te démarquer ? Adopte un sweat zippé pour femme qui intègre des détails originaux, comme des poches oversize et des côtes larges. Tu peux aussi choisir une coupe courte à épaules tombantes et manches amples qui crée un look drapé. Tu remarqueras des détails premium, comme une capuche doublée en satin qui ménage tes cheveux. De plus, certains modèles présentent des ouvertures pour les pouces qui te protègent mieux tout en maintenant les manches en place pendant l'entraînement. Des motifs colour-block audacieux aux imprimés originaux, en passant par le logo de ton club préféré, tu trouveras facilement un modèle qui correspond à ton style à toi. Quant au Swoosh emblématique de Nike, il apporte une note premium à ta tenue.


Notre aventure Move to Zero


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis un sweat zippé pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.