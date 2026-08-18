Ensembles de sport et de fitness

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Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport à maintien normal en mesh pour femme
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute en mesh pour femme
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Débardeur pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Débardeur pour femme
59,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Meilleure vente
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Haut à manches courtes en mesh pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Haut à manches courtes en mesh pour Femme
74,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
32,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
109,99 €
Nike Indy
Nike Indy Débardeur brassière rembourré réglable à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Débardeur brassière rembourré réglable à maintien léger pour femme
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
54,99 €
Nike Indy
Nike Indy Brassière de sport à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Brassière de sport à maintien léger pour femme
47,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
44,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
94,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
64,99 €
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
59,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic Twist
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
39,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT pour femme
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Haut de training entièrement zippé pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro Seamless
Haut de training entièrement zippé pour Femme
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Débardeur court Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Débardeur court Dri-FIT pour femme
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Brassière de sport non rembourrée à maintien léger pour femme
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Haut court à manches longues Dri-FIT pour femme
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro T-shirt ample pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
T-shirt ample pour femme
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
37,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
42,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging long taille haute pour femme
64,99 €
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Haut à manches longues Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Haut à manches longues Dri-FIT pour femme
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à maintien léger pour femme
59,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Débardeur court Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
99,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
89,99 €
Nike
Nike Veste à zip et à manches longues pour femme
Matériaux recyclés
Nike
Veste à zip et à manches longues pour femme
54,99 €
Nike One
Nike One Short 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 13 cm pour femme
34,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Jupe plissée taille haute avec protection UV Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Jupe plissée taille haute avec protection UV Dri-FIT pour femme
109,99 €
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Legging long taille mi-haute pour femme
47,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
99,99 €
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
37,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Veste à zip Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Veste à zip Dri-FIT pour femme
94,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantalon taille mi-haute à jambes larges pour femme
Nike Zenvy
Pantalon taille mi-haute à jambes larges pour femme
109,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Tunique à zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Tunique à zip Dri-FIT pour femme
99,99 €
Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging long taille haute pour femme
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Haut à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Haut à zip Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT pour femme
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Maintien supérieur Nike Indy
Maintien supérieur Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien supérieur Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
54,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
29,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Débardeur coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Débardeur coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
34,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Veste à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Veste à zip Dri-FIT pour femme
49,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon large taille haute pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon large taille haute pour femme
109,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Débardeur de sport avec brassière intégrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Débardeur de sport avec brassière intégrée à maintien léger pour femme
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
59,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
64,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
99,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Nike Zenvy
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
99,99 €
Nike Pro
Nike Pro Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur Dri-FIT pour femme
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Débardeur court Dri-FIT pour femme
37,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Legging 7/8 taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Legging 7/8 taille haute pour femme
69,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Veste à zip Dri-FIT pour femme
Nike Zenvy
Veste à zip Dri-FIT pour femme
94,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Pantalon taille mi-haute à jambes larges pour femme
Nike Zenvy
Pantalon taille mi-haute à jambes larges pour femme
109,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Tunique à zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Tunique à zip Dri-FIT pour femme
99,99 €
Nike One
Nike One Legging long taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging long taille haute pour femme
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Haut à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Haut à zip Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT pour femme
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Maintien supérieur Nike Indy
Maintien supérieur Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien supérieur Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
54,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Débardeur Dri-FIT pour femme
29,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Débardeur coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
Matériaux recyclés
Nike (M) One
Débardeur coupe slim Dri-FIT pour femme (maternité)
34,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Veste à zip Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Fitted
Veste à zip Dri-FIT pour femme
49,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon large taille haute pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon large taille haute pour femme
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Débardeur de sport avec brassière intégrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Débardeur de sport avec brassière intégrée à maintien léger pour femme
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
59,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Nike One Relaxed
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €

Ensembles de sport : reste en pleine forme dans des tenues coordonnées

Ta forme, ton look et ta performance sont au top grâce à nos tenues de sport assorties. Associe leggings, shorts ou pantalons de jogging à des brassières de sport qui te maintiennent et des hoodies confortables haute performance. Grâce à des pièces en tissus légers extensibles, rien ne te retiendra pendant l'entraînement.


Pour te garantir un maximum de fraîcheur et rester au sec pendant les entraînements intenses, sélectionne des tenues dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Elle évacue l'humidité pour qu'elle s'évapore rapidement, de façon à te garder au sec et à l'aise. Pour soulever des poids lourds ou réaliser des squats profonds, choisis des leggings à ceintures élastiques larges qui restent en place dans le mouvement : tu peux t'entraîner en toute confiance. De plus, les tissus squat-proof te garantissent la couvrance nécessaire pour dépasser tes limites


Tu cherches un look coordonné ? Assortis ton short ou legging à un haut en tissu à toucher peau de pêche. Nous proposons des coupes courtes ajustées et des modèles amples décontractés : parfait pour trouver le style qui te correspond. Choisis des hauts à maintien léger dotés d'une brassière intégrée. Ou opte pour une sensation de sécurité dans une brassière de sport légère et adaptable à maintien supérieur. Les entraînements varient en fonction des athlètes. C'est pourquoi nos vêtements de sport sont proposés dans une vaste gamme de coupes et niveaux de maintien. Dans nos ensembles de training assortis deux pièces, tu t'entraînes à ta guise. Que tu cherches des shorts dotés de poches à la taille et de sous-shorts intégrés, ou des leggings à taille ultra-haute pour un max de couvrance, nous avons le nécessaire.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des ensembles de sport portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.