Ensembles de sport : reste en pleine forme dans des tenues coordonnées
Ta forme, ton look et ta performance sont au top grâce à nos tenues de sport assorties. Associe leggings, shorts ou pantalons de jogging à des brassières de sport qui te maintiennent et des hoodies confortables haute performance. Grâce à des pièces en tissus légers extensibles, rien ne te retiendra pendant l'entraînement.
Pour te garantir un maximum de fraîcheur et rester au sec pendant les entraînements intenses, sélectionne des tenues dotées de la technologie Nike Dri-FIT. Elle évacue l'humidité pour qu'elle s'évapore rapidement, de façon à te garder au sec et à l'aise. Pour soulever des poids lourds ou réaliser des squats profonds, choisis des leggings à ceintures élastiques larges qui restent en place dans le mouvement : tu peux t'entraîner en toute confiance. De plus, les tissus squat-proof te garantissent la couvrance nécessaire pour dépasser tes limites
Tu cherches un look coordonné ? Assortis ton short ou legging à un haut en tissu à toucher peau de pêche. Nous proposons des coupes courtes ajustées et des modèles amples décontractés : parfait pour trouver le style qui te correspond. Choisis des hauts à maintien léger dotés d'une brassière intégrée. Ou opte pour une sensation de sécurité dans une brassière de sport légère et adaptable à maintien supérieur. Les entraînements varient en fonction des athlètes. C'est pourquoi nos vêtements de sport sont proposés dans une vaste gamme de coupes et niveaux de maintien. Dans nos ensembles de training assortis deux pièces, tu t'entraînes à ta guise. Que tu cherches des shorts dotés de poches à la taille et de sous-shorts intégrés, ou des leggings à taille ultra-haute pour un max de couvrance, nous avons le nécessaire.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des ensembles de sport portant l'étiquette « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.