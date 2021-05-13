Comment choisir la bonne brassière de sport ? | QJP

Questions Jamais Posées
Le pouvoir des brassières de sport
Bienvenue dans la rubrique QJP : nous répondons aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la poitrine, les brassières de sport et l'exercice physique.
Aujourd'hui, nous nous penchons sur les brassières de sport, et plus particulièrement sur les brassières de sport qui vous conviennent. Nous nous demanderons :
- Pourquoi est-il important d'investir dans une brassière de sport ?
- Comment comprendre les tailles de brassières de sport Nike ?
1. Pourquoi est-il important d'investir dans une brassière de sport ?
Les brassières de sport ne payent peut-être pas de mine, pourtant leur conception et leur fabrication demandent beaucoup de travail. Tout commence par la recherche, le développement et la phase de test, et ce avant même d'entamer la fabrication ! Il faut des années pour mettre au point certaines brassières, conçues dans une optique de performance et dans une très large gamme de tailles (par rapport aux vêtements et aux chaussures).
L'importance du design
Les brassières de sport doivent non seulement vous apporter un maximum de confort, mais aussi être en mesure de s'étirer, de se plier et de suivre tous les mouvements de votre corps. Des matières techniques anti-transpiration, qui restent sèches et garantissent une douceur optimale, aux élastiques, rembourrages et zips résistants à l'usure, nous tenons compte des moindres détails pour créer une brassière confortable et résistante qui vous va parfaitement et maintient votre poitrine lors de vos mouvements.
2. Comment comprendre les tailles de brassières Nike ?
Les guides de tailles peuvent impressionner au début, mais une fois que vous avez compris comment ils fonctionnent, ils devraient vous aider à trouver votre point de départ. Toutefois la meilleure manière de vous assurer qu'une brassière vous va parfaitement, c'est encore de l'essayer.
Pour les brassières Nike, les tailles commencent petit et le bandeau, le bonnet et la longueur des bretelles augmentent au fur et à mesure. En fonction du modèle de brassière, ces éléments augmentent différemment. Pour certains modèles, nous fonctionnons avec des tailles de bonnet que vous pouvez utiliser pour déterminer quelle taille est la plus adaptée pour vous. Pour d'autres modèles (souvent ceux sans bonnets moulés séparés), nous utilisons un système de tailles allant de XS à XL.
Toujours en changement
Gardez à l'esprit que la taille de votre poitrine évolue constamment. Comme elle réduit et grossit en fonction de votre poids, durant la grossesse et lors de vos règles, il faut en tenir compte lorsque vous cherchez la taille parfaite. Une brassière qui vous va parfaitement le premier jour de votre cycle peut vous procurer des sensations complètement différentes quelques semaines plus tard. Il est donc utile d'avoir différentes coupes et tailles à votre disposition pour être parée en toutes circonstances.
Découvrez nos autres QJP pour en savoir plus sur les questions fréquentes que vous vous posez sur les brassières, la poitrine et l'exercice physique.