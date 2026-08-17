Chaussures d'haltérophilie pour femme : plus de puissance
Booste ton entraînement avec les chaussures de lever de charge pour femme. Nos modèles sont conçus pour t'aider à effectuer des squats plus puissants et des soulevés de terre plus efficaces. Ils sont dotés d'une semelle large et plate qui offre une surface d'appui plus importante pour une meilleure stabilité. En plus, le talon légèrement surélevé améliore ton contrôle et te donne une plus grande liberté de mouvement quand tu te penches. Les fermetures à scratch maintiennent tes pieds bien en place pour plus d'équilibre. Le design rigide de nos chaussures de lever de poids pour femme garantit aussi un excellent transfert de puissance depuis le sol, pour des mouvements explosifs encore plus dynamiques.
Des snatches aux squats, nos chaussures d'haltérophilie pour femme t'accompagnent à chaque séance. Tu prévois un entraînement intense ? Enfile une paire dotée d'empiècements en mesh rembourrés au niveau du talon pour plus de respirabilité. Tu verras sur la semelle un motif antidérapant qui assure une meilleure adhérence sur le sol de la salle. Et parce que chaque athlète mérite un style et des performances au top, nous proposons une large gamme de couleurs qui te permettront de trouver un modèle qui te ressemble. Découvre nos chaussures de squats avec des semelles à motifs, des liserés contrastés et le logo Swoosh emblématique de Nike qui apporteront une touche premium à tes entraînements.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des baskets d'haltérophilie pour femme portant la mention « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et ce n'est que l'une des nombreuses façons dont on agit pour protéger le futur du sport.