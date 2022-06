Si la perte de masse graisseuse est votre priorité, vous pouvez pratiquer le cardio avant la musculation. Soulever des charges peut favoriser la perte de poids. Par exemple, plus votre masse musculaire est grande, plus votre métabolisme est rapide. Cela signifie que vous brûlez plus de calories au repos. Vous pouvez ainsi créer plus facilement un déficit énergétique dans votre alimentation pour perdre du poids au fil du temps.



Le cardio peut également venir appuyer vos efforts en vue d'une perte de poids. C'est en effet lorsque vous pratiquez une activité physique aérobie que vous entrez dans la « zone de combustion des graisses », qui correspond à un rythme cardiaque d'environ 70 % de votre fréquence cardiaque maximale (FCM). Pour déterminer votre FCM, il suffit de soustraire votre âge à 220.



Travailler dans cette zone de combustion des graisses permet de faire exactement ce que son nom indique : brûler de la masse graisseuse. Cette production d'énergie repose principalement sur la combustion des réserves de gras pour alimenter vos muscles. Ce type de cardio vous apportera encore plus de bénéfices si vous le pratiquez l'estomac vide ; c'est le cardio à jeun.



Une étude de 2013 publiée dans le British Journal of Nutrition a révélé que faire du cardio sans prendre de petit déjeuner entrainait une augmentation de 20 % du nombre de calories brûlées provenant de lipides pendant une séance.



En outre, les activités cardio comme le HIIT, plus que tout autre type d'exercice physique, constituent l'un des meilleurs moyens de brûler de la masse graisseuse. Comme le HIIT se réalise en mode anaérobie, il induit un excès de consommation d'oxygène post-exercice (EPOC). Ce dernier accélèbre votre métabolisme pour une durée pouvant atteindre 24 heures après l'entraînement.



Les séances de HIIT ne durent que cinq à 10 minutes, car on ne peut pas enchaîner des mouvements d'une telle intensité bien au-delà de cette durée. Bien que ce type d'entraînement puisse sembler court, ses effets n'en sont pas moins réels (grâce à l'EPOC). En raison de sa courte durée, on peut aisément effectuer une session de HIIT avant de soulever des poids. Ces courtes périodes d'exercice intense ne vous fatigueront pas trop, de sorte que vous pourrez tout donner par la suite pendant votre session de musculation pour un entrainement optimal.