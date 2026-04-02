Les entraînements qui impliquent des exercices aérobies et de résistance peuvent être efficaces pour cibler plusieurs groupes musculaires dans une seule et même séance, ce qui te permet de développer un profil sportif plus complet. Mais l'une des grandes questions concernant l'entraînement hybride est la suivante : vaut-il mieux faire du cardio ou de la musculation en premier ?

Cela dépend en grande partie de tes objectifs : souhaites-tu perdre de la graisse, gagner du muscle ou améliorer tes performances ? Tu peux même envisager de t'entraîner deux fois par jour, c'est-à-dire faire une séance complète le matin, puis un autre entraînement plus tard dans la journée. La faisabilité de cette approche dépend surtout de facteurs extérieurs, comme ton emploi du temps, ton niveau de forme physique et tes préférences sportives.

L'option la plus adaptée reste peut-être de faire tes séances de renforcement musculaire et tes entraînements cardio sur deux jours différents. Quelle que soit la manière dont tu intègres ces entraînements à ton planning, l'important est de pratiquer les deux régulièrement.