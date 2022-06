Quelle est la différence entre le running et le jogging ?

De la réduction des risques de cancer à l'amélioration de la gestion du stress, le running offre de nombreux bienfaits et avantages. Ces bénéfices peuvent également être intangibles, comme la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout d'un entraînement difficile, ou les liens d'amitié tissés avec d'autres membres du groupe de running. On répond à ces questions et bien d'autres ci-dessous.

D'après une étude publiée dans la revue Medicine & Science in Sports & Exercises, les participants qui avaient couru à un rythme plus soutenu avaient tendance à utiliser moins de médicaments contre l'hypertension, l'excès de cholestérol et le diabète. En analysant les performances et les besoins médicaux de plus de 50 000 runners et runneuses, les chercheurs ont découvert que les hommes qui parcouraient un mile en sept minutes ou moins prenaient moins de médicaments que ceux qui parcouraient un mile en 10 minutes ou plus. De même, ils ont découvert que les femmes qui parcouraient un mile en huit minutes ou moins prenaient moins de médicaments que celles qui parcouraient un mile en 11 minutes ou plus.

Par ailleurs, le running peut également contribuer à réduire les risques de cancer, et avoir un impact positif sur l'expérience globale du cancer, d'après une analyse de près de 170 études épidémiologiques observationnelles publiée dans The Journal of Nutrition. Cette analyse de grande envergure a permis de confirmer que l'activité physique jouait un rôle convaincant pour réduire le risque de cancers du sein et du côlon, et un rôle probable contre le cancer de la prostate.

« Il y a de plus en plus de preuves montrant que l'exercice influerait également sur d'autres aspects de l'expérience du cancer », précise cette analyse. Cela comprend le dépistage du cancer, la manière dont le patient fait face, la rééducation et les chances de survie une fois le diagnostic posé. »

Les recherches suggèrent également qu'au-delà des bienfaits physiques du running, ce sport peut permettre de réduire le stress chronique. Dans une étude de 2018 publiée par la revue Neurobiology of Learning and Memory et analysant l'impact de l'exercice sur des souris, il s'avère que les souris qui étaient stressées et qui faisaient de l'exercice affichaient de meilleures performances et une meilleure mémoire que leurs congénères sédentaires.