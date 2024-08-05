Le mieux pour passer du running au cyclisme, c'est de porter le même vêtement pour le bas du corps. Et si tu optais pour un modèle court ? Avec leur technologie Nike Dri-FIT anti-transpirante, le demi-legging Nike AeroSwift pour homme et le cycliste Nike Universa pour femme sont tous les deux conçus pour la course. L'AeroSwift intègre un sous-short qui assure un bon maintien. Les poches supplémentaires tout autour de la taille permettent de ranger une clé ou une carte tout en améliorant l'aération et le confort. La taille extra-large de l'Universa est conçue pour éviter de s'enrouler, de glisser ou de pincer. Très pratique quand on doit porter le même bas pour différentes épreuves ! Le tissu anti-transpirant te garde au sec : confort total.