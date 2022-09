Les sept meilleurs exercices pour la poitrine avec bandes de résistance selon les coachs

Des développés couchés aux pompes, il existe une multitude d'exercices pour la poitrine. Mais qu'en est-il des bandes de résistance ?

D'après la National Academy of Sports Medicine, les bandes de résistance peuvent contribuer à développer l'endurance musculaire, l'explosivité, l'équilibre, la souplesse, la mobilité et à augmenter la taille et la force des muscles, de la même manière que les haltères ou les machines de musculation.

« Les bandes sont portables, légères et vous permettent d'augmenter l'intensité d'un exercice sans accroître le risque de blessure qui reste faible », explique Noam Tamir, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique. « Le fait d'ajouter des bandes de résistance à un mouvement au poids du corps permet également d'activer davantage les muscles et de travailler la ceinture abdominale et la stabilité. »

Les bandes de résistance sont l'un des équipements sportifs les plus polyvalents et les plus utiles. Pour voir une évolution (au niveau de la force musculaire et de la taille des muscles), vous devez ajouter de la résistance aux exercices que vous effectuez de manière à augmenter le niveau de difficulté.

« Les bandes offrent également une résistance adaptable, ce qui veut dire que vous pouvez mettre plus de poids sur une partie d'un mouvement », affirme Mathew Forzaglia, coach personnel certifié par la NFPT. Par exemple, en effectuant un développé couché avec une bande de résistance, lorsque vous êtes en position basse, la résistance est minime, mais quand vous êtes en position haute, la résistance est à son maximum. « C'est une excellente technique pour développer sa force et son explosivité », ajoute le coach.

Non seulement les bandes de résistance ont cette capacité, mais elles sont également faciles à transporter et peuvent être utilisées avec presque tous les exercices, dans n'importe quelle configuration. Il suffit parfois de faire preuve d'un peu de créativité. Vous pouvez même les utiliser avant et après l'entraînement.

« C'est un excellent outil pour s'étirer et travailler la mobilité. Vous pouvez donc également les utiliser lors de votre échauffement, précise Mathew Forzaglia. Elles permettent de varier davantage chaque exercice, et elles sont faciles à mettre en place. »

Vous voulez ajouter des exercices pour la poitrine avec des bandes de résistance dans votre programme d'entraînement ? Testez les mouvements suivants préconisés par les deux coachs. « On veut optimiser notre entraînement, alors on se concentre sur des exercices qui surchargent constamment le muscle, explique Mathew Forzaglia. Ces exercices permettent d'atteindre tous les angles de la poitrine, et il n'est pas nécessaire d'attacher la bande à quelque chose, vous pouvez simplement utiliser le poids de votre corps. La mise en place est donc simple. »

Effectuez tous les mouvements pour un entraînement complet avec bande de résistance axé uniquement sur la poitrine, ou choisissez-en quelques-uns que vous ajouterez les jours où vous travaillerez la poitrine en plus d'autres parties du corps.