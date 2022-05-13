Les cinq bienfaits du basketball selon les experts

Quel que soit votre âge, les habiletés motrices fondamentales (la base de toute activité physique) sont indispensables à un mode de vie actif. Les habiletés motrices fondamentales sont réparties en trois catégories : la locomotion (courir ou sauter), le contrôle des objets (attraper et lancer) et la stabilité (tenir en équilibre et se tourner).

« Les habiletés motrices fondamentales comme le [sprint], les sauts verticaux et le lancer au-dessus de la tête sont la base même des mouvements physiques », explique le Dr Koco Eaton, chirurgien-orthopédiste, fondateur de Eaton Orthopaedics et ancien basketteur (avec notamment trois saisons en tant que basketteur professionnel au Vénézuela). « Le basketball améliore la vitesse, l'agilité, la force, la puissance et l'endurance. Il [a] également été prouvé qu'il augmentait la souplesse et la coordination des mouvements. Par conséquent, le basketball est un excellent sport pour développer les habiletés motrices fondamentales, qui sont bénéfiques pour la santé de manière générale. »

Une étude de 2012 suggère que des exercices de mini-basket, comme notamment la prise en main du ballon, les passes poitrine et les doubles-pas, peuvent considérablement améliorer les habiletés motrices fondamentales chez les enfants âgés de 7 à 10 ans (les enfants développent généralement ces habiletés entre 3 et 10 ans).

Le Dr Marco Lopez, kinésithérapeute, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique et cofondateur de The Basketball Doctors, explique que le basketball « combine sprints, changements de direction et sauts », ce que l'on retrouve rarement dans d'autres sports.