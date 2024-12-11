Les cinq bienfaits du rameur selon les experts

Si ton objectif est de faire travailler tout ton corps, ou si tu as besoin de récupérer de manière active, tu peux ajuster l'intensité du rameur à ta convenance.

Les recherches ont révélé qu'avec une bonne posture, le rameur fait travailler plus de 80 % du corps, ce qui en fait un excellent choix pour un entraînement complet, associant travail cardio (augmentation du rythme cardiaque), endurance (pour tenir plus longtemps) et renforcement (activation et sollicitation de plusieurs groupes musculaires). Comme dans tous les sports, il est préférable de varier tes entraînements tout au long de la semaine pour éviter les déséquilibres musculaires. Pour les adeptes du rameur, de nombreuses études suggèrent d'alterner avec un entraînement de renforcement avec forte résistance, non seulement pour prévenir les blessures, mais également pour activer différents groupes musculaires.

Il y a différentes manières d'optimiser tes entraînements sur rameur, en fonction de tes objectifs. Si tu cherches à gagner en puissance, il est important de te focaliser sur les mouvements des jambes. D'après Neil Bergenroth, champion national de rameur, entraîneur et directeur de Grow Tulsa (un programme de la Tulsa Youth Rowing Association), c'est durant la phase de propulsion, lorsque tu repousses la machine à l'aide des pieds et des jambes, que tu travailles la puissance.

« Si le mouvement est fait correctement, il est possible de soulever quelques kilos en décollant du siège de la machine et en suspendant le poids du corps à la poignée, explique Neil Bergenroth. Plus ce mouvement est réussi, plus puissante est la force que l'athlète peut appliquer sur le repose-pied et la poignée. Une fois qu'on a appris à faire cela, c'est comme si on passait d'un moteur à quatre cylindres à un V8 ! »

Au contraire, si tu fais un entraînement basé sur l'endurance, Amanda Painter Diver suggère de pousser avec moins de force sur les jambes pour permettre à ton corps de récupérer. Pour rester sur un exercice de type aérobie, Neil Bergenroth explique que tu dois pouvoir tenir une conversation tout en ramant.

« Tant que [ton] rythme cardiaque reste dans la tranche basse (environ 30 à 60 % de ton rythme cardiaque maximal) ou un peu au-dessus si tu es un ou une athlète qui s'entraîne beaucoup, une séance de rameur peut servir d'entraînement de récupération », précise-t-il.