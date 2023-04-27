Une routine d'entraînement pour novice recommandée par un coach personnel

Cet entraînement débutant de 30 à 50 minutes améliore l'amplitude de mouvement, renforce la ceinture abdominale, le haut et le bas du corps et peut même faire gagner en endurance cardiovasculaire. Il est conçu pour être simple et efficace. Remarque : pour effectuer le circuit suivant, tu devras aller en salle de sport ou avoir tout l'équipement nécessaire à la maison. Le but est de réaliser ce circuit une à trois fois par semaine, en prenant au moins un jour de repos entre chaque séance.

Ce qu'il te faut :

Un tapis

Un banc

Deux haltères

Ce qui t'attend :

Après un échauffement, tu enchaîneras cinq exercices différents sous forme de circuit. Au programme : des squats, des ponts et des mouvements de poussée et de traction, le tout complété par un peu de conditionnement physique, très bon pour la santé cardiovasculaire et cardio-respiratoire.

Pour commencer, effectue ce circuit deux fois, en prenant 90 secondes de repos entre les deux séries. Entre chaque mouvement, essaie de te reposer le moins possible, mais reste à l'écoute de tes besoins. Une fois que tu maîtriseras ces exercices, tu auras peut-être envie d'augmenter le nombre de séries.

Avant de démarrer un nouvel entraînement, demande toujours un avis médical. C'est particulièrement important si tu as une maladie chronique, des douleurs musculosquelettiques ou d'autres problèmes de santé qui pourraient t'empêcher de réaliser certains mouvements en toute sécurité.