Die besten Nike Komplettlooks fürs Workout im Fitnessstudio
Einkaufs-Guide
Von schweißableitenden Oberteilen bis hin zu Kompressionskleidung und Baselayers – die Fitnessstudio-Bekleidung von Nike kann dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst und bereit für jedes Workout bist.
Workout-Bekleidung fürs Fitnessstudio kann über den Erfolg oder Misserfolg eines schweißtreibenden Trainings entscheiden. Bei der besten Bekleidung für ein Workout im Fitnessstudio sollte der Fokus auf schweißableitende Materialien, ausreichende Belüftung und Nähte gelegt werden, die dich nicht vom Training ablenken.
Diese Bekleidung fürs Fitnessstudio von Nike kommt den Anforderungen von Gewichthebern wie von Cardio-Fans gleichermaßen nach. Hier findest du die beste Nike Workout-Bekleidung für Damen und Herren.
Die beste Nike Kleidung für Workouts im Fitnessstudio
1. Nike Dri-FIT Tanktops und ärmellose Oberteile
Diese Tanktops sind in einer Vielzahl von Styles erhältlich, von einer Crop-Passform bis hin zu einem schlanken Racerback-Design mit Trägern. Sie alle sind mit Nike Dri-FIT Materialien ausgestattet, die den Schweiß ableiten und dich bei intensiven Workouts kühl und trocken halten.
Verschiedene Tanktops bestehen aus 75 bis 100 Prozent recycelten Polyesterfasern und extraweichen Materialien. Entscheide dich für ein eng anliegendes Tanktop mit perforiertem Material, um kühl zu bleiben, oder für weiten, seidigen Trikotstoff.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Oberteile und T-Shirts für dein Workout)
2. Nike Sportswear T-Shirts
Dein liebstes Workout-Shirt muss nicht eindimensional sein. Nike Sportswear Kurzarmshirts gibt es als Crop Tops wie auch in Oversize-Styles. Sie bieten einzigartige und dynamische Designs – einige sind mit einem klassischen Swoosh versehen, während andere auffallende Grafiken in Regenbogenfarben zeigen.
Entscheide dich für Sportswear-Shirts mit Dri-FIT Technologie für schweißtreibende Workouts, oder für eine Mischung aus 100 Prozent nachhaltigen Materialien, wie Bio-Baumwolle und recycelten Polyester für die entspannteren Regenerationstage.
(Verwandter Artikel: So entfernst du Flecken aus weißen Shirts)
3. Nike Dri-FIT ADV-Langarmshirts
Diese Langarmshirts von Nike überzeugen nicht nur mit der Dri-FIT Technologie. Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit ausgereiftem Design, um dich angenehm trocken zu halten.
Diese eng anliegenden Langarmshirts sind zudem mit ausgefallenen Details versehen. Die Mischung aus Nylon, Polyester und Elastan ist an den Schultern, den Ärmeln und den Seiten zusätzlich mit atmungsaktivem Mesh durchwebt, was für zusätzliche Belüftung sorgt und kühlt. Du kannst diese Shirts auch als Baselayer verwenden, die nach einem besonders intensiven Workout auch als Oberteil für die Regeneration dient.
(Verwandter Artikel: Gibt es bei Nike feuchtigkeitsableitende Shirts?)
4. Nike Pro Dri-FIT Shorts
Bike Shorts mit hohem Bund sind ideal für jedes HIIT-Workout, da der Bund nicht herunterrutscht und die Beininnenlänge von ca. 18 cm verhindert, dass das Material bei Squats und Ausfallschritten nach oben rutscht. Das Dri-FIT Material aus Polyester und Elastan leitet Schweiß ab, egal, wie intensiv du trainierst.
Diese leichten Kompressionsshorts funktionieren auch als effektive Baselayer bei einem Workout im Fitnessstudio. Die Shorts sind so gestaltet, dass sie dich kühl und trocken halten. Dafür sind sie durchgehend mit Mesh versehen und haben vorne einen doppellagigen Mesh-Einsatz für maximale Belüftung. Flache Nähte minimieren ein juckendes und unangenehmes Tragegefühl.
(Verwandter Artikel: Kompressionsshorts: Ein Guide für Läufer:innen)
5. Nike Pro Dri-FIT Leggings und Tights
Leggings und Tights sind im Fitnessstudio unverzichtbar. Die Nike Pro Dri-FIT Produktpalette bietet äußerst elastische, atmungsaktive und komprimierende Materialien, die sich beim Stretchen, bei Ausfallschritten und Sprints mit dir bewegen. Mesh an den Waden hält dich bei schweißtreibenden Trainings kühl. Entscheide dich für die 7/8-Länge, damit deine Knöchel atmen können und deine Lieblingssportschuhe betont werden.
Oder trage Nike Pro 3/4-Tights unter Shorts, um für mehr komprimierenden Halt und Wärme bei kühlen Outdoor-Workouts zu sorgen. Eine Mischung aus Polyester und Elastan leitet den Schweiß ab und zusätzliche Mesh-Einsätze sorgen für Atmungsaktivität.
(Verwandter Artikel: So findest du Leggings, mit denen du Squats machen kannst)
6. Nike Alpha Sport-BHs mit starkem Halt
(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)
7. Gepolsterte Sportsocken von Nike Everyday Plus
Die speziell für das Training entwickelten Nike Everyday Plus Socken bieten zusätzliche Polster unter der Ferse und dem Vorfuß für mehr Tragekomfort bei allen Hebe-, Push- und Pull-Übungen. Und ein Band am Fußgewölbe gibt den Füßen Halt. Das Dri-FIT Material (Baumwolle, Polyester und Elastan) hält deine Füße trocken und verhindert, dass sich Feuchtigkeit in deinen Schuhen ansammelt. Entscheide dich für unsichtbare, Crew- oder knöchellange Socken.
(Verwandter Artikel: Wie finde ich Socken für schwitzende Füße)
Nike Metcon Trainingsschuhe
Die weite, flache Ferse und die integrierte Platte des Schuhs sorgen für Stabilität, weshalb dieser Trainingsschuh am besten bei Workouts wie Gewichtheben getragen wird. Kerben an der Sohle unterstützen natürliche Bewegungsabläufe im Vorfußbereich. Das Obermaterial besteht aus Mesh-Überzügen, die die Belüftung gewährleisten, wenn deine Füße warm werden.
Die Schnürsenkel verrutschen dank der Klettverschlüsse nicht und Nike React-Schaumstoff unter dem Fuß sorgt für zusätzliche Polsterung. Das Gummimaterial umschließt das Fußgewölbe und sorgt so für mehr Grip und Profil beim Seilklettern.
(Verwandter Artikel: Welche Schuhe sind am besten für HIIT geeignet?)
9. Nike Air Zoom Pegasus
Auch wenn du Laufschuhe nicht zum Gewichtheben anziehen würdest, haben sie zweifelsohne ihren Platz im Fitnessstudio. Die Nike Air Zoom Pegasus sind beispielsweise eine gute Wahl für das Cardio-Training auf dem Laufband. Die legendären Nike Air Zoom Pegasus sind dank ihres speziell entwickelten Mesh – das stärker und flexibler als normales Mesh ist – leicht und bieten mehr Atmungsaktivität.
Doppelte Air Zoom-Elemente am Vorderfuß und der Ferse dämpfen jeden Schritt. Die Zunge ist vom Obermaterial getrennt, so passt sich der Schuh den verschiedenen Fußformen besser an. Die Gummikerben an der Sohle bieten genau den richtigen Grip.
(Verwandter Artikel: Wie viele Laufkilometer schafft ein Laufschuh?)
Text: Emily Shiffer