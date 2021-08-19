Das schweißfreie Konzept für die Pflege schmutziger Workout-Bekleidung

Das Wichtigste zuerst: Wenn du deine Trainingskleidung möglichst lange tragen willst, ist eine gewisse Routine entscheidend. Eine gute Pflege bedeutet, deine Sachen regelmäßig zu waschen und dich um besonders schmutzige Teile etwas mehr zu kümmern.

Sport-BHs, Shorts und Leggings sollten nach jedem Tragen gewaschen werden, da die Leistengegend und der Bereich unter der Brust anfällig für Hefepilzinfektionen sind. In deinen Sneakern können sich ebenfalls schädliche Bakterien verstecken. Reinige die Einlegesohle, wenn sie herausnehmbar ist, und wasch deine Socken. Während sich T-Shirts aus Baumwolle mehrmals tragen lassen, wenn sie nicht verschwitzt sind, ziehen synthetische Stoffe Bakterien eher wie ein Magnet an. Sie fangen schneller an zu riechen und sollten nach jedem Tragen gewaschen werden.