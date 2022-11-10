5 Nike Leggings in Pink für jedes Workout

Pinke Nike Leggings für jede Art von Workout
Einkaufs-Guide
In diesen farbenfrohen – und vor allem bequemen – Leggings machst du bei jedem deiner Workouts eine gute Figur.
Schwarze Leggings sind ein absoluter Klassiker und passen zu fast allem. Manchmal ist es aber auch schön, ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen – zum Beispiel Pink.
Die pinken Leggings der Nike Kollektion wurden aus High-Tech-Materialien gefertigt, die immer für ein frisches Tragegefühl sorgen – ganz gleich, wie intensiv deine Workouts sind.
Unten findest du die besten pinken Nike Leggings für deine bevorzugte Workoutroutine.
Die besten pinken Leggings für jede Art von Workout
1.Die besten pinken Leggings fürs Yoga: Nike Yoga 7/8-Leggings mit hohem Bund
Fürs Yoga brauchst du Leggings, die sich den Bewegungen deines Körpers perfekt anpassen und komplett blickdicht sind. Die figurbetonenden Nike Yoga 7/8-Leggings mit hohem Bund sind da genau richtig. Und das Beste: Es gibt sie auch in Pink. Sie wurden aus einer Polyester-Elasthan-Mischung gefertigt, halten dich optimal bedeckt und sind trotzdem schön leicht. Das atmungsaktive Material und der kürzere Schnitt sorgen dafür, dass du auf deiner Matte nicht in Schweiß badest.
Die Leggings in Desert Berry Pink passen gut zu schwarzen, braunen, weißen und grauen Oberteilen.
Hauptmerkmale:
- Erhältlich in den Größen XS bis 2XL
- Hoher Taillenbund
- Nike Dri-FIT-Technologie für ein trockenes Tragegefühl
(Verwandter Artikel: Die fünf besten Workout-Shorts mit hohem Bund)
2.Die besten pinken Leggings fürs Training bei niedrigen Temperaturen: Nike Therma-FIT One Leggings
Ganz gleich, ob du Leggings suchst, die du unter einer Skihose tragen kannst, oder welche, die sich für einen morgendlichen Lauf oder eine Runde mit deinem Hund eignen – jetzt hat deine Suche ein Ende, denn die Nike Therma-FIT One Damenleggings mit mittelhohem Bund sind für all das einfach perfekt.
Sie bestechen durch Nike Therma-FIT-Technologie und speichern die natürliche Körperwärme, während sie gleichzeitig Schweiß von der Haut ableiten und so ein Frieren bei niedrigen Temperaturen verhindern. Ach ja, und auch diese Leggings gibt es natürlich in Pink – genauer gesagt in Bright Pink.
Hauptmerkmale:
- Erhältlich in den Größen XS bis 2XL
- Blickdichtes Material, damit nichts durchscheint
- Nike Therma-FIT-Technologie für warmen, trockenen Tragekomfort
- Zwei versteckte Taschen im Bund
3.Die besten pinken Leggings fürs Laufen: Nike One Luxe 7/8-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
Sowohl bei langen als auch kurzen Läufen brauchst du Leggings, die den Schweiß von der Haut ableiten. Die Nike One Luxe Leggings mit mittelhohem Bund sind perfekt geeignet, wenn es bei deinen Trainingseinheiten so richtig zur Sache geht. Sie bestechen durch die für Nike typische Dri-FIT-Technologie, die Schweiß gezielt von der Haut ableitet und so für trockenen Tragekomfort sorgt.
Diese Leggings sind nicht nur total bequem, sondern auch superstylish. Die nahtlosen Seiten ermöglichen eine eng anliegende Passform, während das Pink mit orangefarbenem Unterton für einen erstklassigen Look sorgt.
Hauptmerkmale:
- Erhältlich in den Größen XXS bis 2XL
- Drei versteckte Taschen im Bund
- Blickdichtes Material, damit selbst bei Squats nichts durchscheint
- Schweißableitende Dri-FIT-Technologie
4.Die besten pinken Leggings mit Print: Nike One Leggings mit mittelhohem Bund und Print
Ganz gleich, ob du Yoga- oder CrossFit-Fan, Läuferin oder Barre-Enthusiastin bist – mit diesen funkelnden pinken Leggings bringst du frischen Wind in deine Sportgarderobe.
Sie wurden aus dem gleichen schweißableitenden Material wie deine anderen Lieblings-Workoutstyles von Nike gefertigt und gehen weder in Sachen Atmungsaktivität noch Style Kompromisse ein. Im Gegenteil: Diese seidig-weichen Leggings fühlen sich an wie eine zweite Haut.
Hauptmerkmale:
- Erhältlich in den Größen XXS bis 2XL
- Ultraatmungsaktive Dri-FIT-Technologie
- Zwei versteckte Taschen im Bund für Schlüssel und Kopfhörer
- Rutschfester mittelhoher Bund
5.Die besten pinken Leggings für Workouts bei hohen Temperaturen: Nike Pro 365 7/8-Leggings mit hohem Bund und Mesh-Einsätzen
Atmungsaktive Leggings sind perfekt fürs Training an warmen Tagen oder für intensive Yoga-Sessions geeignet. Wusstest du, dass die Nike Pro 365 7/8-Leggings mit hohem Bund und Mesh-Einsätzen in Sachen Luftzirkulation ein Spitzenreiter sind?
Sie wurden größtenteils aus Dri-FIT-Material gefertigt, wodurch Schweiß schnell von der Haut abgeleitet wird. Doch nicht nur das: Die pinken Leggings verfügen auch über atmungsaktive Mesh-Einsätze entlang der Waden, die die Luftzirkulation nochmals verbessern. Auch die 7/8-Länge bzw. der unbedeckte Knöchelbereich sorgt dafür, dass du angenehm kühl bleibst.
Hauptmerkmale:
- Erhältlich in den Größen XXS bis 2XL
- Ultraatmungsaktive Dri-FIT-Technologie
- Mesh-Einsätze entlang der Waden für zusätzliche Luftzirkulation
- 7/8-Länge für ein angenehm kühles Tragegefühl
Text: Garbrielle Kassel