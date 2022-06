Hat Nike feuchtigkeitsableitende Oberteile?

Für den Alltag sind feuchtigkeitsableitende Poloshirts oder lässige T-Shirts optimal. Dich erwarten Streetwear-Styles aus nachhaltigen Materialien, die dank ihres atmungsaktiven Designs kühlen Tragekomfort garantieren. Wähle ein T-Shirt, Tanktop oder einen anderen Style mit relaxter Passform und Details wie einem gerippten Halsbund oder einem gewebten Label für noch mehr Komfort.

Tipp: Auch andere Bekleidung kann Feuchtigkeit ableiten und dich trocken halten. Beispielsweise kannst du durch das Tragen von Nike Dri-FIT-Laufsocken Blasen oder anderen Beschwerden vorbeugen. Nike Pro Leggings mit Dri-FIT-Technologie sind eine gute Wahl für schweißtreibende Spinning-Einheiten oder Hot Yoga. Dri-FIT-Shorts leiten Feuchtigkeit ebenfalls ab und sind daher bestens für Indoor- sowie Outdoor-Aktivitäten geeignet.

Sieh dir das Pflegeetikett sorgfältig an und befolge die Reinigungshinweise genau, damit deine feuchtigkeitsableitende Bekleidung in einem einwandfreien Zustand bleibt und die richtige Passform behält. Im Allgemeinen erfordern diese hochwertigen Kleidungsstücke keine besondere Pflege. In der Regel sollte die Bekleidung einfach kalt gewaschen und kein Bleichmittel verwendet werden. Egal, was für ein Workout ansteht: Schweißableitende Technologie von Nike sorgt für trockenen Tragekomfort, damit du immer alles geben kannst.