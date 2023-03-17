Zo combineer je een joggingbroek

Nike joggingbroeken stylen
Stijltips
Draag deze comfortabele en stijlvolle broeken waar en wanneer je maar wilt.
De joggingbroek wordt soms over het hoofd gezien. Het is een ideale broek om te dragen als je thuis relaxt of naar de sportschool gaat, maar ze doen het ook uitstekend als je een fashion statement wilt maken. Een joggingbroek stylen begint met één vraag: welk onderdeel van je outfit wil je het meest laten opvallen?
Draait je look bijvoorbeeld vooral om het showen van je coole nieuwe sneakers? Kies dan voor een joggingbroek in een neutrale kleur, die nauw sluit rond de enkel. Zo komen je schoenen goed uit. Hou je het lekker casual met een oversized sweatshirt? Een cropped joggingbroek is een comfortabel alternatief voor de alledaagse spijkerbroek.
Als je voor een casual look gaat, met comfort én je eigen stijl, is de joggingbroek essentieel. Hieronder vind je zes manieren om alles uit je joggingbroek te halen.
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Joggingbroeken stylen
1.Ribfluwelen design met wijde pijpen + trui met ronde hals + Blazer sneakers
Werk je vanuit huis, dan ken je vast dat dagelijkse debat van of jezelf aankleden of de hele dag rondlopen in je pyjama. Beschouw deze joggingbroek als een gulden middenweg. Dankzij de oversized pasvorm is hij comfortabel, en door het ribfluweel lijkt de broek meer op een echte broek, zeker als je kiest voor een zwarte. Hou het simpel door er een oversized trui met ronde hals boven te dragen en maak je look af met het paar sneakers dat altijd kan: Nike Blazers.
2.Fleece design + T-shirt + werkjas + Air Pegasus sneakers
Heb je een dagje vrij van werk of school, zet de meter dan op chill met een comfortabele broek. Met een joggingbroek van fleece, daarboven een werkjas met structuur en tot slot de Air Pegasus voor een vleugje retro heb je een combinatie die precies stijlvol genoeg is, en die ook voldoende comfort biedt voor een dagje relaxen. Dit is hoe je een grijze joggingbroek op een inspirerende en makkelijke manier kunt stylen.
3.Tech Fleece design + T-shirt met graphic + Metcon sneakers
Ga je graag in je joggingbroek naar de sportschool, til je look dan naar een hoger niveau door de sportieve stijl een frisse finishing touch te geven. Combineer een Tech Fleece broek en een T-shirt met graphic en je hebt een outfit voor het liften én voor die smoothie met vrienden na afloop van de training. Maak je look af met je favoriete schoenen voor work-outs.
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4.Fleece design met hoge taille + cropped tanktop + Air Bliss sneakers
Een makkelijke manier om kledingstukken te zoeken die bij elkaar passen, is kijken naar de verhoudingen. Met een oversized joggingbroek van fleece en een cropped tanktop heb je twee kledingstukken die qua pasvorm lijnrecht tegenover elkaar staan. Daardoor krijg je een dynamische look. Bovendien kun je er makkelijk een laagje overheen dragen, zoals een spijkerjack of een jack met knoopsluiting, om je look een twist te geven als je ergens met iemand koffie gaat drinken of winkelen. Het enige waar je dan nog rekening mee moet houden, is schoenen kiezen die bestand zijn tegen een paar uur rondlopen met volle winkeltassen.
5.Joggingbroek met zoom + zachte jas + Vomero sneakers
Op dagen dat 'zacht' bovenaan je lijstje staat, hoef je nog steeds niet in te leveren op stijl. Met een ruimvallende joggingbroek en een extra zachte jas heb je een outfit die voelt alsof je met een deken om je heen de deur uit bent gestapt. Toch zie je er trendy uit, dankzij de contrasterende texturen (en de opvallende kleuren). Kies je tot slot voor een favoriet van nu, zoals de Vomero, dan is je comfortabele outfit met joggingbroek helemaal af.
6.Tech Fleece design + trui met ronde hals + Dunk sneakers
Voor wie nog nooit in een joggingbroek de deur uit is gegaan, hebben we een aantal handige stylingtips. Je kunt het jezelf heel makkelijk maken door je normale broek in te ruilen voor een joggingbroek met stijlvolle details, zoals ritszakken en een strakke tailleband. Combineer dat met een shirt met lange mouwen of een trui met ronde hals, en maak je outfit af met een paar opvallende schoenen die elke dag scoren, zoals tweekleurige Dunk sneakers. Door de simpele, strakke lijnen krijgt deze outfit meteen een succesvolle look.
Tekst door Aemilia Madden