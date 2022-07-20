Met een paar producten die je vaak al in huis hebt, kun je zelf een sopje maken om vlekken te verwijderen.

Voor kleurrijke hardloopschoenen (of schoenen die niet wit zijn) gebruik je warm water met een klein beetje milde zeep of afwasmiddel.

Voor witte (of lichtgekleurde) hardloopschoenen meng je een gelijke hoeveelheid zuiveringszout en water tot een pasta. Deze oplossing is vaak wat effectiever bij hardnekkige vlekken.

Je kunt ook micellair water gebruiken. Micellair water is gemaakt van gezuiverd water, moisturizers en reinigende stoffen. Samen vormen ze sferische micellen die vuil en vet van oppervlakken halen.